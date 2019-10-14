Сербия обыграла Литву

Сборная Сербии одержала победу над командой Литвы в матче 8-го тура отборочного турнира Евро-2020.
Сербия (10 очков) располагается на третьем месте в своей группе, Литва (1 очко) - последняя.
Вильнюс, стадион ЛФФ Стэдиум
Литва - Сербия 1:2 (0:0)
Голы: Казлаускас 79 - Митрович 49, Митрович 53
Литва: Черняускас, Баравикас, Климавичус, Гирдваинис, Миколюнас, Шимкус, Ласицкас, Воробьевас, Голубикас (Казлаускас 73), Вербицкас (Зулпа 56), Матулевичюс (Лаукжемис 64)
Главный тренер: Урбонас Вальдас.
Сербия: Дмитрович, Милетич, Миленкович, Коларов, Младенович, Миливоевич (Лукич 72), Максимович, Радоньич, Льяич, Костич (Гачинович 46), Митрович
Главный тренер: Тумбакович Любиша.
Предупреждения: Льяич 80, Лаукжемис 90, Казлаускас 90+2
В параллельном матче сборная Украины одержала победу над командой Португалии.