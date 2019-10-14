ГлавнаяНовости

Сербия обыграла Литву

вчера, 23:40
ЛитваЛоготип футбольный клуб Литва1 : 2Логотип футбольный клуб СербияСербияМатч завершен

Сборная Сербии одержала победу над командой Литвы в матче 8-го тура отборочного турнира Евро-2020.

Сербия (10 очков) располагается на третьем месте в своей группе, Литва (1 очко) - последняя.

Вильнюс, стадион ЛФФ Стэдиум

Литва - Сербия 1:2 (0:0)
Голы: Казлаускас 79 - Митрович 49, Митрович 53

Литва: Черняускас, Баравикас, Климавичус, Гирдваинис, Миколюнас, Шимкус, Ласицкас, Воробьевас, Голубикас (Казлаускас 73), Вербицкас (Зулпа 56), Матулевичюс (Лаукжемис 64)
Главный тренер: Урбонас Вальдас.

Сербия: Дмитрович, Милетич, Миленкович, Коларов, Младенович, Миливоевич (Лукич 72), Максимович, Радоньич, Льяич, Костич (Гачинович 46), Митрович
Главный тренер: Тумбакович Любиша.

Предупреждения: Льяич 80, Лаукжемис 90, Казлаускас 90+2

В параллельном матче сборная Украины одержала победу над командой Португалии.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Англия разгромила Болгарию с теннисным счетом
Вчера, 23:44 ВидеоКомментарии14
Албания отправила четыре мяча в ворота Молдавии
Вчера, 23:43 Комментарии1
Франция не смогла обыграть Турцию
Вчера, 23:43 ВидеоКомментарии5
Исландия одержала победу над Андоррой
Вчера, 23:42 Комментарии2
Украина обыграла Португалию и вышла на Евро-2020
Вчера, 23:40 ВидеоКомментарии150
Черногория уступила Косово
Вчера, 23:38 Комментарии2
Обсудить
Все комментарии
Объективное мнение
Объективное мнение
   118 / 798
сегодня в 00:03
Сербам бы тренера классного потенциал у команды хороший
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100