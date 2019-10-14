Исландия одержала победу над Андоррой

Сборная Исландии обыграла Андорру в матче 8-го тура отборочного турнира Евро-2020.
Исландия (15 очков) располагается на третьем месте в своей группе, Андорра (3 очка) - предпоследняя.
Рейкьявик, стадион Лаугардалсвеллур
Исландия - Андорра 2:0 (1:0)
Голы: Сигурдссон 38, Сигторссон 65
Нереализованный пенальти: Сигурдссон 73
Исландия: Халльдоурссон, Пальссон, Сигурдссон (Ингасон 68), Фьолусон, Скуласон, Сигурдссон, Сигурдссон, Бьярнасон (Халльфредссон 70), Траустасон, Финнбогасон (Бодварссон 64), Сигторссон
Главный тренер: Хамрен Эрик.
Андорра: Хосе Антонио Гомес, Сан Николас, Лима, Льовера, Сервос , Родригес Сория, Ребес, Валес, Мартинес (Гарсия 80), Алаэс (Гомес Перес 87), Виейра (Фернандес 60)
Главный тренер: Кольдо Хесус Альварес.
Предупреждения: Лима 65, Пальссон 80, Ребес 90+4
В параллельном матче сборная Украины одержала победу над командой Португалии.