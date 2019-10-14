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Исландия одержала победу над Андоррой

вчера, 23:42
ИсландияЛоготип футбольный клуб Исландия2 : 0Логотип футбольный клуб АндорраАндорраМатч завершен

Сборная Исландии обыграла Андорру в матче 8-го тура отборочного турнира Евро-2020.

Исландия (15 очков) располагается на третьем месте в своей группе, Андорра (3 очка) - предпоследняя.

Рейкьявик, стадион Лаугардалсвеллур

Исландия - Андорра 2:0 (1:0)
Голы: Сигурдссон 38, Сигторссон 65

Нереализованный пенальти: Сигурдссон 73

Исландия: Халльдоурссон, Пальссон, Сигурдссон (Ингасон 68), Фьолусон, Скуласон, Сигурдссон, Сигурдссон, Бьярнасон (Халльфредссон 70), Траустасон, Финнбогасон (Бодварссон 64), Сигторссон
Главный тренер: Хамрен Эрик.

Андорра: Хосе Антонио Гомес, Сан Николас, Лима, Льовера, Сервос , Родригес Сория, Ребес, Валес, Мартинес (Гарсия 80), Алаэс (Гомес Перес 87), Виейра (Фернандес 60)
Главный тренер: Кольдо Хесус Альварес.

Предупреждения: Лима 65, Пальссон 80, Ребес 90+4

В параллельном матче сборная Украины одержала победу над командой Португалии.

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Все комментарии
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   114 / 798
сегодня в 00:11
Исландцам теперь если только через Лигу Наций на Евро просачиваться.
Объективное мнение
Объективное мнение
   118 / 798
сегодня в 00:01
Какой из 3 сигурдсонов забил ?
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