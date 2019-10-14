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Албания отправила четыре мяча в ворота Молдавии

вчера, 23:43
МолдавияЛоготип футбольный клуб Молдавия0 : 4Логотип футбольный клуб АлбанияАлбанияМатч завершен

Сборная Албании одержала победу над командой Молдавии в матче 8-го тура отборочного турнира Евро-2020.

Албания (12 очков) располагается на четвертом месте в своей группе, Молдавия (3 очка) - последняя.

Кишинев, стадион Зимбру

Молдавия - Албания 0:4 (0:3)
Голы: Цикалеши 22, Баре 34, Траши 40, Манай 90

Молдавия: Кошелев, Граур, Препелица, Посмак, Мудрач (Розгонюк 31), Рябчук, Суворов (Бойчук 60), Антон, Чеботару, Ионицэ, Сидоренко (Санду 80)
Главный тренер: Альтман Семен.

Албания: Стракоша, Весели, Исмаили, Дермаку, Джимсити, Абраши, Гьясула , Траши, Баре (Селахи 89), Манай, Цикалеши (Роши 76)
Главный тренер: Рея Эдоардо.

Предупреждения: Мудрач 29, Граур 38, Баре 46, Цикалеши 57, Чеботару 58, Рябчук 62, Препелица 81

В параллельном матче сборная Украины одержала победу над командой Португалии.

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Шишанутый
Шишанутый
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вчера в 23:47
С победой братьев-албанцев! Жаль что на Евро не пройдут. Очень в сильную групу попали. Если бы их поменять с Росией групами то точно бы вышли!! Руским самую легкую групу подтасовали.
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