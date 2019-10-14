Албания отправила четыре мяча в ворота Молдавии

Сборная Албании одержала победу над командой Молдавии в матче 8-го тура отборочного турнира Евро-2020.
Албания (12 очков) располагается на четвертом месте в своей группе, Молдавия (3 очка) - последняя.
Кишинев, стадион Зимбру
Молдавия - Албания 0:4 (0:3)
Голы: Цикалеши 22, Баре 34, Траши 40, Манай 90
Молдавия: Кошелев, Граур, Препелица, Посмак, Мудрач (Розгонюк 31), Рябчук, Суворов (Бойчук 60), Антон, Чеботару, Ионицэ, Сидоренко (Санду 80)
Главный тренер: Альтман Семен.
Албания: Стракоша, Весели, Исмаили, Дермаку, Джимсити, Абраши, Гьясула , Траши, Баре (Селахи 89), Манай, Цикалеши (Роши 76)
Главный тренер: Рея Эдоардо.
Предупреждения: Мудрач 29, Граур 38, Баре 46, Цикалеши 57, Чеботару 58, Рябчук 62, Препелица 81
В параллельном матче сборная Украины одержала победу над командой Португалии.