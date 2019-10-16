Бесчастных - новый главный тренер «Факела»

сегодня, 12:02

Новым главным тренером воронежского «Факела» назначен .

Специалист подписал с клубом соглашение, которое действительно до окончания нынешнего сезона.

Бесчастных сменил Сергея Оборина, который ушёл в отставку. На данный момент «Факел», набрав 12 очков, занимает последнее, 20 место, в турнирной таблице ФНЛ . В последнем матче коллектив уступил «Нефтехимику».