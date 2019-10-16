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Бесчастных - новый главный тренер «Факела»

сегодня, 12:02

Новым главным тренером воронежского «Факела» назначен Владимир Бесчастных.

Специалист подписал с клубом соглашение, которое действительно до окончания нынешнего сезона.

Бесчастных сменил Сергея Оборина, который ушёл в отставку. На данный момент «Факел», набрав 12 очков, занимает последнее, 20 место, в турнирной таблице ФНЛ. В последнем матче коллектив уступил «Нефтехимику».

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Все комментарии
andreika20133
andreika20133 ответил GYTSYL
   148 / 848
сегодня в 12:31
Удачи лучшему форварду России всех времен!
Ну ты и ляпнул.
drug01
drug01
   73 / 848
сегодня в 12:14
Желаем удачи и исполнения всех желаний!
Eddja
Eddja
   61 / 848
сегодня в 12:10
Шило на мыло поменяли, свиные не сильны в футболе.
GYTSYL
GYTSYL
   157 / 848
сегодня в 12:05
Удачи лучшему форварду России всех времен!
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