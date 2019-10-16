Бесчастных - новый главный тренер «Факела»

Новым главным тренером воронежского «Факела» назначен Владимир Бесчастных.
Специалист подписал с клубом соглашение, которое действительно до окончания нынешнего сезона.
Бесчастных сменил Сергея Оборина, который ушёл в отставку. На данный момент «Факел», набрав 12 очков, занимает последнее, 20 место, в турнирной таблице ФНЛ. В последнем матче коллектив уступил «Нефтехимику».
Новым главным тренером «Факела» стал Владимир Бесчастных. Столичный специалист подписал контракт с нашим клубом до конца сезона. 🔥#ФакелВоронеж #огоньтвоейдуши pic.twitter.com/AALGXpbdSH— ФК «Факел» Воронеж (@pfcfakel) 16 октября 2019 г.