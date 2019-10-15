Принесите мне голову Руди Гарсия

сегодня, 11:00

«Соккер.ру» знакомит читателей с новым тренером «Лиона».

Всего неделю пустовало место главного тренера семикратных чемпионов Франции. Перебрав несколько кандидатур, президент клуба Жан-Мишель Ола сделал свой выбор. Новым начальником «ткацкого цеха» назначен Руди Гарсия. Испанец по национальности, француз по паспорту. Поэтому его фамилия не склоняется и произносится с ударением на букву «Я».

Сначала в прессе мелькало имя Арсена Венгера. Потом вспомнили о Лоране Блане. Но в итоге Ола остановил свой выбор на 55-летнем Гарсия, последним клубом которого был (и совсем недавно) «Марсель». Но прославился сын испанского иммигранта в первую очередь своей работой в «Лилле». Там Руди славно потрудился, сделав с «догами» дубль в сезоне в 2010/11. Потом была «Рома», которая под руководством французского специалиста билась с «Ювентусом», но дважды приходила на финиш второй. На третий год Гарсия «ушел». Согласно официальной версии – по обоюдному согласию сторон. Через пару недель Руди принимал дела в «Марселе».

Возможно, он не оправдал доверия марсельцев – пятое место, затем - четвёртое, потом - снова пятое. Был выход в финал Лиги Европы, но там провансальцев разгромил мадридский «Атлетико». Он мог бы тренировать «Марсель» и дальше. Но недовольный своей работой тренер решил уйти.

До этого Руди отыграл пять лет за «Лилль», ещё три года за «Кан», а потом и сезон в «Мартиге». Выступал на позиции полузащитника. Трудолюбивый Гарсия совмещал карьеру футболиста с учёбой в университете, который закончил с отличием. Потом работал на разных второстепенных должностях в любительских клубах, пока не позвали в «Сент-Этьен» тренером по физподготовке. Когда «зелёные» уволили знаменитого Джона Тошака, только Гарсия и защитник Жан-Ги Валлем согласились возглавить терпящий бедствие самый титулованный клуб Франции. Спасти десятикратных чемпионов от вылета не смогли, но первый опыт самостоятельной работы приобрели. Вытаскивал «стефануа» в Лигу 1 уже другой тренер – Анри Мишель. Но Руди почувствовал вкус тренерского хлеба и уже не видел себя ни помощником, ни физруком. Тренировал «Дижон», потом «Ле Ман», а там уже «Лилль» вспомнил о своём бывшем игроке. Не всё получалось. Через год работы совет директоров уволил Руди. Но президент Мишель Сейду отстоял тренера. Как видим, не напрасно. «Доги» выиграли чемпионат и Кубок в сезоне 2010/11. После паузы в 36 и 35 лет соответственно. Руди Гарсия после того триумфа взял в руки гитару и продемонстрировал, что он ещё и неплохо поёт.

С Руди Гарсия вы познакомились. Теперь немножко про обстановку в «Лионе». После того как Клод Пюэль не смог продлить гегемонию «ткачей» на чемпионство, Жан-Мишель Ола разочаровался в именитых тренерах. Сам президент этого не говорил, но поступки говорят сами за себя. После Пюэля командой три года руководил её бывший защитник Реми Гард, поигравший в «Арсенале» у Венгера. Гард взял Кубок Франции, потом Суперкубок, но на большее его не хватило. Гард приходил с репутацией ученика Арсена Венгера и Жерара Улье (был помощником последнего), а уходил «тренеришкой». Примерно так его называли футболисты. Опыт работы Гарда в «Астон Вилле» оказался неудачным, а стало быть и недолгим. Да и в МЛС с «Монреаль Импакт» Реми ничего особого не добился.

Юбер Фурнье, тоже поигравший в «Лионе», вытащил в Лигу 1 некогда славный «Реймс», за что был удостоен чести возглавить бывшую команду. Свой первый сезон, а именно 2014/15 Фурнье провёл превосходно. «Лион» хоть и уступил ПСЖ на финише 8 очков, зато поднялся с пятого места на второе. Это при нём сложилась связка Набиль Фекир – Александр Ляказетт. Да и другие «ткачи» заметно прибавили. Сам Фурнье был признан журналом «Онзе» лучшим тренером года.

Но в следующем сезоне получил травму Фекир, и сразу всё провисло. «Ткачи» провалили и первый круг, и групповой этап Лиги чемпионов. После первого круга лионцы занимали лишь девятое место. Фурнье подал в отставку и с тех пор никого не тренировал. Новым тренером Ола назначил Бруно Женезио.

И сразу возникли вопросы - «а кто это»? Как футболист Женезио был достаточно известен. В Лионе, где он отыграл десять сезонов. Но как тренер? Опыт самостоятельной работы ограничивался «Вильфраншем» и «Безансоном». Зато на протяжении четырёх сезонов Бруно был вторым тренером. Сначала ассистировал Гарду, потом Фурнье. Сидел тихо, ничем себя не проявлял. И тут такое назначение. Были опасения, что Женезио не справится, что это фигура временная. Справился и проработал на своём посту четыре с половиной года. Вытащил лионцев на второе место в первом сезоне и спас, казалось бы, проваленный сезон. Потом были четвёртое место, третье, снова третье. Нынешнее участие «Лиона» в Лиге чемпионов - результат работы Женезио.

Бруно Женезио заблаговременно уведомил о своей отставке летом 2019 года, а после уехал в Китай. Он себе заработал репутацию, пусть теперь имя работает на него. Новый спортивный директор Антонио Аугусто Рибейро Рейс, более известный как Жуниньо Пернамбукано, довольно быстро нашёл преемника в своего соотечественника Силвио Мендеса Кампоса. В составе «ткачей» играло немало бразильцев, тут их всегда любили. Но Силвиньо за «Лион» никогда не выступал, да и опыта самостоятельной работы не имел. Поэтому провал с последующей отставкой оказался вполне закономерным. «Бить штрафные у тебя получалось лучше», - сказал Ола бывшему полузащитнику «Лиона», намекнув, что статус легенды не освобождает уроженца штата Пернамбукано от ответственности за тех, кого он привёл в клуб.

Жуниньо ответственно подошёл к выбору нового тренера. Венгера с Бланом заполучить не вышло, а может, их не приглашали. Отвлекающий маневр. Зато удалось договориться с Руди Гарсия, который куда более титулованный специалист, чем три его предыдущих предшественника. И его позвали не только для того, чтобы устранить последствия деятельности Силвиньо. Перед Гарсия стоят куда более высокие цели. Иначе заголовок, а это слегка переиначенное название боевика семидесятых «Принесите мне голову Альфредо Гарсии», может стать реальностью. В переносном смысле разумеется. Но Жан-Мишель Ола умеет быть жёстким. И в случае неудачи рядом с виртуальной головой Руди Гарсия может лечь столь же виртуальная голова Жуниньо. Но есть основания быть оптимистом и предположить, что он споёт ещё на бис.

А вот первые результаты работы нового тренера мы сможем увидеть 27 ноября, когда «Лион» приедет в Санкт-Петербург на матч Лиги чемпионов с «Зенитом».