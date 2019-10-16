Дм. Черышев уволен с поста главного тренера «Нижнего Новгорода»

сегодня, 08:05

«Нижний Новгород» уволил с поста главного тренера команды.

Причина – неудовлетворительные результаты нижегородской команды. Главной задачей перед наставником было вывести нижегородцев в премьер-лигу. Дмитрию Черышеву на это было отведено один-два года. Но после года его тренерской работы «Нижний Новгород» находится только на 11 месте первенства.

Новым главным тренером «Нижнего Новгорода» станет Роберт Евдокимов.



Также ранее сообщалось, что глава нижегородской команды может уволить все руководство клуба.