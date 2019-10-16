ГлавнаяНовости

Дм. Черышев уволен с поста главного тренера «Нижнего Новгорода»

сегодня, 08:05

«Нижний Новгород» уволил Дмитрия Черышева с поста главного тренера команды.

Причина – неудовлетворительные результаты нижегородской команды. Главной задачей перед наставником было вывести нижегородцев в премьер-лигу. Дмитрию Черышеву на это было отведено один-два года. Но после года его тренерской работы «Нижний Новгород» находится только на 11 месте первенства.

Новым главным тренером «Нижнего Новгорода» станет Роберт Евдокимов.

Также ранее сообщалось, что глава нижегородской команды может уволить все руководство клуба.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Галактионов - о матче с Эстонией: «Есть ошибки, которые надо исправлять»
Сегодня, 08:19 Комментарии1
СлухиБывший тренер «Оренбурга» может возглавить «Нижний Новгород»
Вчера, 22:41 Комментарии7
Газзаев: «Отношусь положительно к тому, что Черчесов ставит высокие задачи»
Вчера, 16:37 Комментарии7
Божович: «Не ожидал, что Соболев будет выступать так ярко»
Вчера, 16:06 Комментарии3
ОфициальноТренер «Уфы» продолжит свою работу в «Локомотиве»
Вчера, 12:10 Комментарии1
Цорн: «Пилипчук - это не тема этой пресс-конференции»
14 октября Комментарии3
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
karnager
karnager
   139 / 841
сегодня в 09:23
На Матч ТВ, контракт согласуйте только
cska plus
cska plus
   2 / 841
сегодня в 09:20
Ему лишь сына расхваливать да советы другим тренерам давать а сам нихрена не умеет.
Объективное мнение
Объективное мнение
   100 / 841
сегодня в 09:02
Все щас попрут
Lazurny
Lazurny
   41 / 841
сегодня в 08:52
Нужно было уволить гораздо раньше и не губить сезон.
КЭТиК
КЭТиК
   97 / 841
сегодня в 08:40
Заслужил неудачами.
GYTSYL
GYTSYL
   215 / 841
сегодня в 08:16
семака туда
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100