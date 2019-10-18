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Главный тренер сборной Армении покинул свой пост

сегодня, 16:07

Главный тренер сборной Армении Армен Гюльбудагянц покинул пост наставника национальной команды.

Уже год как я занимаю пост главного тренера сборной Армении. За этот период были моменты и радости, и печали, связанные с выступлением сборной. Отборочная кампания Евро-2020 ещё не завершилась, но я принял сложное решение уйти с поста главного тренера национальной сборной, так как не смог оправдать надежды армянских болельщиков, а именно вывести дружину в финальную стадию чемпионата Европы. Теперь мы имеем лишь теоретические шансы. Несмотря на то что передо мной не была поставлена задача вывести сборную на Евро-2020, я всегда чувствовал ответственность.

Я хотел бы поблагодарить прошедших со мной этот интересный и трудный путь тренерский штаб, медицинский и обслуживающий персоналы, футболистов, главу Федерации футбола Армении, а также всех сотрудников, которые всегда поддерживали и обеспечивали хорошие условия для работы. Спасибо всем болельщикам, которые оказывали нам поддержку в самые сложные периоды.

Напомним, что в последнем матче отборочного этапа Евро-2020 сборная Армении проиграла команде Финляндии.

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