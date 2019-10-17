Польский Моуриньо для «Динамо»

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«Соккер.ру» рассказывает о потенциальном наставнике «бело-голубых».

Что мы всё про «Спартак», да про Доменико Тедеско. Тут целое «Динамо» без тренера. Между прочим, 11-кратный чемпион страны и куда более многострадальный клуб, чем тот, что чаще всего упоминается. Динамовское руководство пока не спешит с назначением нового тренера. До зимней паузы командой будет руководить Кирилл Новиков, сын знаменитого динамовского защитника Александра Новикова.

Но всё относительно. Вдруг у Новикова-младшего не пойдёт, и поиск придётся ускорить. Хохлова тоже не собирались трогать до зимы. А вот оно как вышло. В круге претендентов пока все знакомые, даже чересчур знакомые лица. Но в среду вечером наши сети (социальные) притащили ... Нет, тут аналогии с пушкинским стихотворением заканчиваются. Нового кандидата, не слишком известного в наших палестинах. Конечно, утверждать, что новым тренером «Динамо» станет Чеслав Михневич, преждевременно. Но и пройти мимо этой персоны было бы не позволительно.

Итак, знакомьтесь Чеслав Михневич, он же польский Моуриньо. Так его в Польше прозвали. Во многом, авансом. Родился 49 лет назад в селе Берёзовка, Гродненской области, Белорусской ССР. Немного наш человек. А, может быть, и не немного. Если языковой барьер в общении с подопечными и возникнет, то ненадолго. Чеслав в прошлом вратарь. Играл за молодёжную сборную Польши и разные клубы низших лиг. Из серьёзных команд в биографии Михневича-футболиста значится «Амика» из города Вронки, в воротах которой он сыграл аж 9 матчей. Был дублёром Ярослава Строжиньского, который выиграл три Кубка Польши и Суперкубок в придачу. Но во время финала 2000 года Строжиньский получил травму. Чеслав занял место в воротах и отыграл превосходно. Так что ему тоже есть чем гордиться.

В 2003 году вчерашний вратарь получил своё первое назначение - в познанский «Лех». Сейчас трудно сказать, чем руководствовались руководители клуба. Но через год «Лех» совершил круг почёта с Кубком страны, а 34-летний тренер светился от счастья. По сумме двух встреч была обыграна варшавская «Легия» - 2:0 и 1:0. А потом ещё и в матче за Суперкубок была обыграна краковская «Висла». Вот тогда и появилось прозвище «польский Моуриньо». Под влиянием победы «Порту» в Лиге чемпионов.

Но в Экстраклассе «Лех» оставался клубом чуть выше среднего - пятое-шестое место. Контракт с Михневичем не продлили. Он ушёл в Люблин, возглавил там местный «Заглембе» и вновь сорвал банк. «Медные» (прозвище «Заглембе») после 16-летнего простоя стали чемпионами страны, а потом Михневич выиграл свой любимый Суперкубок.

А вот дальше что-то пошло не так. За девять лет Михневич сменил 7 клубов, нигде долго не задерживался. И результатов не было. Так некогда один из самых перспективных тренеров Польши превратился в хронического неудачника. Летом 2017 года польского Моуриньо бросили на молодёжку. Молодые «орлы» не смогли выйти из группы на домашнем первенстве Европы. В Польше подобное выступление сочли провалом, поэтому прибегли к решительным мерам. Назначили свободного тренера и прогадали. Польская молодёжка вышла в финальную часть, там в групповом турнире обыграла бельгийцев и хозяев турнира итальянцев. Но умудрилась не выйти из группы даже с двумя победами. В третьем туре поляки попали под испанский каток - 0:5, чем испортили себе разницу мячей. Из-за неё и не продвинулись дальше.

Но несмотря на этот громадный половник дёгтя, сборная Польши оставила хорошее впечатление. Контракт с Михневичем был продлён. Он и сейчас командует польской молодёжкой, которая с тремя победами и одной ничьей лидирует в группе очередного отборочного турнира. Та ничья пришлась как раз на игру с молодёжной сборной России, в которой наши ребята отскочили на последней минуте.

Игра молодёжной сборной Польши произвела впечатление на динамовское руководство. Грамотная, сбалансированная, смелая. Если с молодыми парнями у Михневича хорошо получается, то что будет, если предоставить ему сильных игроков. Состав у «Динамо» вовсе неплох. Нужно просто из этого набора игроков собрать команду. Есть у Михневича в динамовских рядах хороший знакомый - полузащитник Себастьян Шимански, который был одним из лидеров молодёжки. Теперь в первой сборной играет, да и в «Динамо» 20-летний поляк смотрелся приличнее иных многомиллионных легионеров. И Шимански может стать, как лидером на поле, так и проводником тренерских идей. Возможно, в приглашении польского тренера есть резон.

Что ещё известно про Михневича? Пунктуален, но не педант, требователен, но не деспот. Всегда тщательно готовится к предстоящим матчам, изучает игроков соперника и просматривает видеозаписи. Большое внимание уделяет стандартным положениям. Спокоен, редко повышает голос.

С плюсами разобрались. А какие издержки таит в себе возможное назначение не самого известного специалиста из Польши? Первый момент психологический. Вслед за спартаковскими ветеранами, динамовские, услышав фамилию Михневич, тоже произнесут: «А кто это? И за какие заслуги?» И основания так говорить есть. Тем более что «Динамо» очень часто обжигалось при выборе тренера. Перечислять фамилии не станем, те, кто неравнодушны к «бело-голубым», сами всё помнят.

Но это препятствие устранимое. Пойдёт игра у «Динамо», и подобных вопросов станет меньше. Вот только пойдёт ли? У Чеслава Михневича имеется не только положительный, но и отрицательный опыт. Взять его последние семь клубов за девять лет. И этот груз может помешать его приходу в наш чемпионат. «Динамо» не в той ситуации, чтобы рисковать. Поэтому говорить о скором приходе поляка на новенький динамовский стадион говорить преждевременно. Между знакомством и сватовством должно пройти время.