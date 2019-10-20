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«Крылья Советов» одержали победу с минимальным счетом над «Оренбургом»

сегодня, 13:30
ОренбургЛоготип футбольный клуб Оренбург0 : 1Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовМатч завершен

«Крылья Советов» переиграли «Оренбург» в матче 13-го тура РПЛ.

После этой встречи «Крылья» занимают седьмую позицию в таблице (17 очков), а «Оренбург» - двенадцатую (14 очков).

Ростоши, стадион «Газовик»

«Оренбург» - «Крылья Советов» - 0:1 (0:1)
Гол: Антон 18

«Оренбург»: Климович, Малых, Шахов (Фамейе 89), Радакович, Терехов, Аюпов, Мишкич, Рогич (Кулишев 76), Рикарду Алвеш, Чуканов, Деспотович
Главный тренер: Федотов Владимир В.

«Крылья Советов»: Рыжиков, Анюков, Чернов, Карпов, Комбаров, Гацкан, Мияилович, Антон (Кабутов 71), Канунников, Зиньковский (Голенков 84), Соболев (Тимофеев 90+5)
Главный тренер: Божович Миодраг.

Предупреждения: Канунников 28, Рогич 45, Рикарду Алвеш 57, Антон 63, Рыжиков 90, Аюпов 90+3, Анюков 90+3

Судья: Казарцев Василий.

В другом матче тура «Зенит» одержал победу над «Ростовом».

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Все комментарии
armeec_♞
armeec_♞
   183 / 878
сегодня в 13:44
Как Оренбург не забил?это конечно треш
Столько моментов и все в молоко
Удивительным образом КС увозят победу.
syxapb
syxapb
сегодня в 13:44
ожидаемо при казарцеве оренбург проиграл...
oleg3k
oleg3k
   406 / 878
сегодня в 13:44
Просто свинское поведение игроков и тренерского штаба оренбурга.В газпроме ещё и не тому научат.Вот что значит фармклуб зенита.
Ладожский
Ладожский
   156 / 878
сегодня в 13:42
Крыльев с победой.
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman
   158 / 878
сегодня в 13:41
КС с победкой. Бомбардиры в этом туре молчали
Литейный 4
Литейный 4
   5 / 878
сегодня в 13:40
Крылья с победой. Подвинули свиней на их 10 место. Ещё и Арсенал или Сочи обойдут этого аутсайдера. Гыгыгы
nikoladolgov
nikoladolgov ответил За адекватность
   153 / 878
сегодня в 13:39
В концовке, в целом обычно протекавший матч, превратился боевик. Даже обычно сдержанный граф на какое-то время превратился в графа Дракулу. Болельщиков Самары с победой, по игре наверное ничья была бы более справедливым исходом, но "Оренбург" запорол убойные моменты. Как говорится счет на табло.
А стадион в Оренбурге нужно дисквалифицировать, за кидание бутылок на поле !
Тем более все равно никто не ходит в Оренбурге на футбол, Самарских болел было больше на трибунах !
mihaluch
mihaluch
   63 / 878
сегодня в 13:39
Рыжиков конечно герой матча.
nikoladolgov
nikoladolgov
   153 / 878
сегодня в 13:37
Победили заслуженно !
Крылья уже в лидерах .
particular
particular ответил nubom
   17 / 878
сегодня в 13:36
Соболев явно устал после игр за сборную.
Главное, что бы не пресытился и продолжил попадать в рамку мимо вратаря..:))
За адекватность
За адекватность
   19 / 878
сегодня в 13:35
В концовке, в целом обычно протекавший матч, превратился боевик. Даже обычно сдержанный граф на какое-то время превратился в графа Дракулу. Болельщиков Самары с победой, по игре наверное ничья была бы более справедливым исходом, но "Оренбург" запорол убойные моменты. Как говорится счет на табло.
Kuvkil
Kuvkil
сегодня в 13:35
Ну вот смысл этих наказаний, если судья все равно сделал нужный результат? Судьи корректируют результаты практически во всех матчах в рпл.
nubom
nubom
   44 / 878
сегодня в 13:34
Соболев явно устал после игр за сборную.
Z. Kramer
Z. Kramer
   404 / 878
сегодня в 13:33
Концовка матча - это позор, а не футбол, такого не должно быть, но к сожалению, это РПЛ.
1viking17
1viking17
   684 / 878
сегодня в 13:32
Крылья с ПОБЕДОЙ!!!
Faustello
Faustello
   25 / 878
сегодня в 13:32
Команды до драки разбирались кому из них опустить Спартак по турнирной таблице вниз ))
Strikers188
Strikers188
   411 / 878
сегодня в 13:31
Шикарная концовка , респект ребятам
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