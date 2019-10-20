«Крылья Советов» одержали победу с минимальным счетом над «Оренбургом»

«Крылья Советов» переиграли «Оренбург» в матче 13-го тура РПЛ.
После этой встречи «Крылья» занимают седьмую позицию в таблице (17 очков), а «Оренбург» - двенадцатую (14 очков).
Ростоши, стадион «Газовик»
«Оренбург» - «Крылья Советов» - 0:1 (0:1)
Гол: Антон 18
«Оренбург»: Климович, Малых, Шахов (Фамейе 89), Радакович, Терехов, Аюпов, Мишкич, Рогич (Кулишев 76), Рикарду Алвеш, Чуканов, Деспотович
Главный тренер: Федотов Владимир В.
«Крылья Советов»: Рыжиков, Анюков, Чернов, Карпов, Комбаров, Гацкан, Мияилович, Антон (Кабутов 71), Канунников, Зиньковский (Голенков 84), Соболев (Тимофеев 90+5)
Главный тренер: Божович Миодраг.
Предупреждения: Канунников 28, Рогич 45, Рикарду Алвеш 57, Антон 63, Рыжиков 90, Аюпов 90+3, Анюков 90+3
Судья: Казарцев Василий.
В другом матче тура «Зенит» одержал победу над «Ростовом».
Столько моментов и все в молоко
Удивительным образом КС увозят победу.
Столько моментов и все в молоко
Удивительным образом КС увозят победу.
Тем более все равно никто не ходит в Оренбурге на футбол, Самарских болел было больше на трибунах !
Тем более все равно никто не ходит в Оренбурге на футбол, Самарских болел было больше на трибунах !
Крылья уже в лидерах .
Крылья уже в лидерах .