«Ювентус» обыграл «Болонью», Роналду забил гол

«Ювентус» одержал победу над «Болоньей» в матче 8-го тура чемпионата Италии.
«Ювентус» (22 очка) располагается на первом месте в турнирной таблице, «Болонья» (9 очков) - 12-я.
Турин, стадион Альянц Стэдиум
«Ювентус» - «Болонья» 2:1 (1:1)
Голы: Криштиану Роналду 19, Пьянич 54 - Ларангейра 26
«Ювентус»: Буффон, Куадрадо, де Лигт, Бонуччи, Сандро, Хедира (Бентанкур 62), Пьянич, Рабьо (Матюиди 73), Бернардески, Игуаин (Дибала 82), Криштиану Роналду
Главный тренер: Сарри Маурицио.
«Болонья»: Скорупски, Мбайе, Ларангейра, Бани, Крейчи, Сванберг (Ольсен 80), Поли (Джемайли 82), Орсолини, Сориано, Сансоне (Сантандер 80), Паласио
Главный тренер: Михайлович Синиша.
Предупреждения: Сансоне 22, Рабьо 30, Бентанкур 70, Ларангейра 84
Ранее «Наполи» обыграл «Верону».
Впрочем, мы можем и посмеяться над очередным спиритическим пасьянсом наших итальянских друзей, меня это забавляет. А вас?
Впрочем, мы можем и посмеяться над очередным спиритическим пасьянсом наших итальянских друзей, меня это забавляет. А вас?
Incredibile, fratello mio!
Incredibile, fratello mio!
По идее должны были терять очки, ведь Барса выиграла. Помнишь нашу примету?
Уже и она в сторону Юве не работает.)
По идее должны были терять очки, ведь Барса выиграла. Помнишь нашу примету?
Уже и она в сторону Юве не работает.)
Гимн хейтеров Ювентуса:
https://www.youtube.com/watch?v=s_83tDfVuHY
Гимн хейтеров Ювентуса:
Сегодня 23:42
Как надоел этот Португез,Пьянич-принёс победу а не Португез!
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Так это для его местного (соккеровского) гей-сообщества. Сейчас повылезают и обольют ветку сперментусом с криками о величии литовского супермена))
Сегодня 23:42
Как надоел этот Португез,Пьянич-принёс победу а не Португез!
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Так это для его местного (соккеровского) гей-сообщества. Сейчас повылезают и обольют ветку сперментусом с криками о величии литовского супермена))
От игры к игре не назначаются стопроцентные пенальти. Совпадение? Я лично не думаю, скорее, просто всё схвачено у старой синьоры и список будет расширяться - к Рокки и Иррати обязательно добавятся новые действующие лица.
От игры к игре не назначаются стопроцентные пенальти. Совпадение? Я лично не думаю, скорее, просто всё схвачено у старой синьоры и список будет расширяться - к Рокки и Иррати обязательно добавятся новые действующие лица.
С победой!
С победой!
Но есть важные три очка, хоть и благодаря мега-отскоку. Вот в чём разница между Буффоном, вытаскивающим мёртвый мяч на последней секунде и Скорупски, пропускающим в ближний угол с острого угла.
С победой, ювентини. Погреемся теплом горящих, хейтерских пуканов. Аха-ха)
Но есть важные три очка, хоть и благодаря мега-отскоку. Вот в чём разница между Буффоном, вытаскивающим мёртвый мяч на последней секунде и Скорупски, пропускающим в ближний угол с острого угла.
С победой, ювентини. Погреемся теплом горящих, хейтерских пуканов. Аха-ха)
Почитаю кабинетное глорье)
Почитаю кабинетное глорье)