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«Ювентус» обыграл «Болонью», Роналду забил гол

вчера, 23:37
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)2 : 1Логотип футбольный клуб БолоньяБолоньяМатч завершен

«Ювентус» одержал победу над «Болоньей» в матче 8-го тура чемпионата Италии.

«Ювентус» (22 очка) располагается на первом месте в турнирной таблице, «Болонья» (9 очков) - 12-я.

Турин, стадион Альянц Стэдиум

«Ювентус» - «Болонья» 2:1 (1:1)
Голы: Криштиану Роналду 19, Пьянич 54 - Ларангейра 26

«Ювентус»: Буффон, Куадрадо, де Лигт, Бонуччи, Сандро, Хедира (Бентанкур 62), Пьянич, Рабьо (Матюиди 73), Бернардески, Игуаин (Дибала 82), Криштиану Роналду
Главный тренер: Сарри Маурицио.

«Болонья»: Скорупски, Мбайе, Ларангейра, Бани, Крейчи, Сванберг (Ольсен 80), Поли (Джемайли 82), Орсолини, Сориано, Сансоне (Сантандер 80), Паласио
Главный тренер: Михайлович Синиша.

Предупреждения: Сансоне 22, Рабьо 30, Бентанкур 70, Ларангейра 84

Ранее «Наполи» обыграл «Верону».

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Все комментарии
Глор кабинета
Глор кабинета ответил Твой адвокат
   7 / 869
сегодня в 00:06
Прошу, Ваше право. Вы заслужили мое уважение, а вы знаете как я ценю искренность и честность. Incredibile, fratello mio!
Мой друг, предлагаю нашу беседу здесь прекратить, а то у некоторых индивидуумов начинает знобить внутри так, что они уже не выдерживают и в очередной раз обращаются к гадальным шарам.
Впрочем, мы можем и посмеяться над очередным спиритическим пасьянсом наших итальянских друзей, меня это забавляет. А вас?
BagioR
BagioR
   487 / 869
сегодня в 00:06
С победой
Вывожу балаболов на чистую воду
Вывожу балаболов на чистую воду ответил Твой адвокат
   231 / 869
сегодня в 00:03
Уважаю настоящих болельщиков своего клуба, говорящих только правду. Браво!
И не стыдно писать самому себе?((
Твой адвокат
Твой адвокат ответил Глор кабинета
   772 / 869
сегодня в 00:02
Я стараюсь быть честным и не предвзятым. Если нас будут каждый тур вытягивать всякие Рокки и Иррати, то в ЛЧ мы снова вылетим от очередного молодняка. Всей душой болею за клуб и желаю ему побеждать за счёт силы, а не за счёт увеличения финансового благополучия итальянских судей.
Прошу, Ваше право. Вы заслужили мое уважение, а вы знаете как я ценю искренность и честность.
Incredibile, fratello mio!
NGYCR7
NGYCR7 ответил Alex12357
   83 / 869
вчера в 23:56
Как надоел этот Португез,Пьянич-принёс победу а не Португез!
Ну раз надоел, что ты смотришь и читаешь новости о Юве, в котором играет Роналду?!
Глор кабинета
Глор кабинета ответил Твой адвокат
   7 / 869
вчера в 23:55
Уважаю настоящих болельщиков своего клуба, говорящих только правду. Браво!
Я стараюсь быть честным и не предвзятым. Если нас будут каждый тур вытягивать всякие Рокки и Иррати, то в ЛЧ мы снова вылетим от очередного молодняка. Всей душой болею за клуб и желаю ему побеждать за счёт силы, а не за счёт увеличения финансового благополучия итальянских судей.
NGYCR7
NGYCR7 ответил juvenale
   83 / 869
вчера в 23:55
Спасибо Буффону за 3 очка!!!человек даже в 42 года входит в десятку лучших вратарей мира.Ну а Ювентус в конце ужасно просел.де Лихт и днодески ужасны,мердуччи пару раз тоже привез
Концовку сыграли в стиле Аллегри - на удержание и чуть не "доудержались".
Happyboy Barca
Happyboy Barca
   528 / 869
вчера в 23:54
ни фига себе. рон обвел и забил
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил Так Себе Аналитик
   1 / 869
вчера в 23:53
Тут перепись барсучьего населения ожидается, лидеры в лице Алекса уже отметились))
Радужное трио уже здесь, не хватает только героя мультфильма килдым. Аха-ха)
Твой адвокат
Твой адвокат ответил Глор кабинета
   772 / 869
вчера в 23:52
Запомните это имя - Иррати Массимилиано. Это новый игрок Ювентуса, принёсший победу клубу, игравшему первые шесть лет своего существования в розовой форме. Как и другой признанный игрок старой синьоры Рокки, Иррати не дал очевидный пенальти за игру рукой де Лигта. От игры к игре не назначаются стопроцентные пенальти. Совпадение? Я лично не думаю, скорее, просто всё схвачено у старой синьоры и список будет расширяться - к Рокки и Иррати обязательно добавятся новые действующие лица.
Уважаю настоящих болельщиков своего клуба, говорящих только правду. Браво!
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох
   1 / 869
вчера в 23:52
Влад, выходи. А то только полыхающему лайки ставишь.
По идее должны были терять очки, ведь Барса выиграла. Помнишь нашу примету?
Уже и она в сторону Юве не работает.)
Russiаnhammer
Russiаnhammer
   156 / 869
вчера в 23:51
Там Великая Мальорка нагнула Черкизон во главе с великим Алжиряном.Почитатели Туринского кабинета,хоть поддержите братьев,а то там глоров совсем мало осталось,из-за вашей смазливой португальской девки)
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох
   1 / 869
вчера в 23:48
А вот и догорающий уголёк выполз, аха-ха)
Гимн хейтеров Ювентуса:
allemz
allemz
   17 / 869
вчера в 23:48
    Глор кабинета
    Глор кабинета
       7 / 869
    вчера в 23:45
    Запомните это имя - Иррати Массимилиано. Это новый игрок Ювентуса, принёсший победу клубу, игравшему первые шесть лет своего существования в розовой форме. Как и другой признанный игрок старой синьоры Рокки, Иррати не дал очевидный пенальти за игру рукой де Лигта.
    От игры к игре не назначаются стопроцентные пенальти. Совпадение? Я лично не думаю, скорее, просто всё схвачено у старой синьоры и список будет расширяться - к Рокки и Иррати обязательно добавятся новые действующие лица.
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик ответил Князь сажал врагов на посох
       4 / 869
    вчера в 23:44
    Как всегда после сборных отвратительная игра. Аномальная хотя бы потому, что лучшими в матче были Рабьо и Пьянич. А вообще я и не понял, то ли Болонья так хороша была в знак уважения вернувшемуся тренеру, то ли интерист Иратти нивелировал разницу в классе? Но есть важные три очка, хоть и благодаря мега-отскоку. Вот в чём разница между Буффоном, вытаскивающим мёртвый мяч на последней секунде и Скорупски, пропускающим в ближний угол с острого угла. С победой, ювентини. Погреемся теплом горящих, хейтерских пуканов. Аха-ха)
    Тут перепись барсучьего населения ожидается, лидеры в лице Алекса уже отметились))
    juvenale
    juvenale ответил Князь сажал врагов на посох
       15 / 869
    вчера в 23:44
    Если бы Иратти поставил пенку за фол на Де Лигте, то сейчас бы говорили по-другому). С победой!
    да там и перед голом болонок днодески завалили) С победой!
    Князь сажал врагов на посох
    Князь сажал врагов на посох ответил Так Себе Аналитик
       1 / 869
    вчера в 23:44
    Классный гол Рона, а второй сами защитники "Болоньи" подарили
    Ну и первый на их совести.
    BESTjuventus10
    BESTjuventus10
       194 / 869
    вчера в 23:44
    спасибо Буффонище. отскочили)
    Князь сажал врагов на посох
    Князь сажал врагов на посох ответил juvenale
       1 / 869
    вчера в 23:43
    Спасибо Буффону за 3 очка!!!человек даже в 42 года входит в десятку лучших вратарей мира.Ну а Ювентус в конце ужасно просел.де Лихт и днодески ужасны,мердуччи пару раз тоже привез
    Если бы Иратти поставил пенку за фол на Де Лигте, то сейчас бы говорили по-другому).
    С победой!
    Я И Блан
    Я И Блан
       247 / 869
    вчера в 23:42
    Буффон вытащил этот матч, а не Рон.
    Князь сажал врагов на посох
    Князь сажал врагов на посох
       1 / 869
    вчера в 23:42
    Как всегда после сборных отвратительная игра. Аномальная хотя бы потому, что лучшими в матче были Рабьо и Пьянич. А вообще я и не понял, то ли Болонья так хороша была в знак уважения вернувшемуся тренеру, то ли интерист Иратти нивелировал разницу в классе?
    Но есть важные три очка, хоть и благодаря мега-отскоку. Вот в чём разница между Буффоном, вытаскивающим мёртвый мяч на последней секунде и Скорупски, пропускающим в ближний угол с острого угла.
    С победой, ювентини. Погреемся теплом горящих, хейтерских пуканов. Аха-ха)
    Alex12357
    Alex12357
       444 / 869
    вчера в 23:42
    Как надоел этот Португез,Пьянич-принёс победу а не Португез!
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик
       4 / 869
    вчера в 23:41
    Классный гол Рона, а второй сами защитники "Болоньи" подарили
    Russiаnhammer
    Russiаnhammer
       156 / 869
    вчера в 23:41
    Победный гол забил Пьянич. А Кристина на дурака пальнул,а некий Коррупский под ее обоянием и не устоял,пропустил дурака.
    Почитаю кабинетное глорье)
    Объективное мнение
    Объективное мнение
       90 / 869
    вчера в 23:39
    Рон молодец
    Шишанутый
    Шишанутый
       106 / 869
    вчера в 23:39
    Красавчик Рон, клепает голы каждый матч! Концовка была жаркая. Буффон вытащил!! С победой Юве!
    allemz
    allemz
       17 / 869
    вчера в 23:39
    Рабьо топчик, проверяйте))
    juvenale
    juvenale
       15 / 869
    вчера в 23:38
    Спасибо Буффону за 3 очка!!!человек даже в 42 года входит в десятку лучших вратарей мира.Ну а Ювентус в конце ужасно просел.де Лихт и днодески ужасны,мердуччи пару раз тоже привез
    Toro
    Toro
       641 / 869
    вчера в 23:38
    Отскочила старуха!
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