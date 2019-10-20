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«Витесс» Слуцкого разгромил «Венло»

сегодня, 00:14
ВенлоЛоготип футбольный клуб Венло0 : 4Логотип футбольный клуб Витесс (Арнем)ВитессМатч завершен

В матче 10-го тура чемпионата Нидерландов «Витесс», возглавляемый россиянином Леонидом Слуцким, разгромил на выезде «Венло». После этой победы «орлы» закрепились на 3-й строчке, «Венло» на 13-м месте.

«Венло» - «Витесс» 0:4 (0:3)
Голы: Линссен 29, Линссен 34, Базур 43, Дико 53

«Венло»: Киршбаум, Пахоник, Реселер, Шафер, Янссен, Пост, Neudecker (Опоку 79), Каттермол, Замора, Райт (Синклэйр 56), ван Ойен (Сориано 57)
Главный тренер: Мааскант Роберт.

«Витесс»: Пасвер, Даса, Духи, Обиспо, Кларк, Фор, Базур, Линссен, Беро (Врог 87), Матавж (Буйтинк 75), Дико (Грот 66)
Главный тренер: Слуцкий Леонид.

Предупреждения: ван Ойен 41, Каттермол 85

В прошлом матче Эредивизие «Витесс» обыграл «Утрехт».

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Все комментарии
Объективное мнение
Объективное мнение
   93 / 869
сегодня в 00:21
Молодец леня
cevin cigan
cevin cigan
   24 / 869
сегодня в 00:20
Лёньчик!!!!!!!!!!!!
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