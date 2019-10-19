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«Реал» неожиданно проиграл аутсайдеру Примеры

вчера, 23:53
МальоркаЛоготип футбольный клуб Мальорка (Пальма-де-Мальорка)1 : 0Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

В матче 9-го тура испанской Примеры «Реал» неожиданно потерпел первое поражение в первенстве от аутсайдера «Мальорки». На данный момент «сливочные» располагаются на 2-й строчке таблицы, «Мальорка» поднимется на 14-е место.

Пальма де Мальорка, стадион Иберостар Эстадио

«Мальорка» - «Реал» 1:0 (1:0)
Голы: Лаго Жуниор 7

«Мальорка»: Рейна, Састре Ванрелл (Агбеньену 46), Вальент, Раильо Аренас, Гамес Лопес, Алейш Фебас (Кубо 59), Баба, Севилья, Родригес Васкес, Будимир, Лаго Жуниор (Трайковски 81)
Главный тренер: Морено Висенте.

«Реал»: Куртуа, Одриосола, Габриэль Милитао, Рамос, Марсело, Хамес, Иско (Родриго 66), Каземиро, Винисиус Жуниор (Диас 82), Йович (Вальверде 66), Бензема
Главный тренер: Зидан Зинедин.

Предупреждения: Одриосола 19, Састре Ванрелл 30, Одриосола 74

Удаления: Одриосола 74

Ранее «Барселона» возглавила таблицу, обыграв «Эйбар».

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Все комментарии
faneng
faneng
сегодня в 00:08
1. Без Роналду Реал - не Реал.
2. Зидан вообще хороший тренер, но проблема в том, что этот состав Реала исчерпал себя в 2018 г. Роналду и Зидан это поняли и ушли. Зачем Зидан вернулся??? Все беды от женщин? (влияние жены)
NGYCR7
NGYCR7
   83 / 869
сегодня в 00:08
Да уж, долго держались на 1 месте!🤦

Как же все это достало!

И даже дело не в Куртуа, наша "железобетонная" защита и до этого давала расстреливать своих вратарей!

Позор, просто позор.

Наверное Реалу нужен новый тренер, который даст новый импульс команде.
Виссарионович
Виссарионович ответил Incredulous
   129 / 869
сегодня в 00:07
А причем тут Вальверде?)))
Зидан это тренер выигравший три раза подряд ЛЧ!!! Как оказалось - случайно!!! Ждем красивой отставки)))
Стеллс
Стеллс ответил abrek123
   476 / 869
сегодня в 00:07
Ну и времена пошли команда с бюджетом в 1,2 миллиарда евро влетает команде с бюджетом игроков в 58 ляммов... :Жесть за что им там платят такие зарплаты игрокам Реала и Зидан походу физрук, а не тренер..
Чёрт его знает.Тут пишут,что Роналду за год в Инстаграмме на рекламе 60 постов больше заработал,чем за сезон в Юве.Всё смешалось.
95-shishani-95
95-shishani-95
   474 / 869
сегодня в 00:07
Команда не может играть без тренера!
Пока этот физрук гуляет в Дубае, команда не имеет никакой игры и своего стиля! После этого матча понятно, что зря вернули Зидана! Пора уже звонить Моуриньо! Было здорово, если б и Перес ушел, как в тот раз!!!
Это чисто тренерский провал!!! Зачем он другим важным игрокам дал отдых?
В Реале творится какой-то бред! Трансферы какие-то непонятные! Реал потихоньку превращается в Милан и МЮ!!!
Срочно (!!!)надо звать Моуриньо, в январе подписать Эриксена, если будет за что зацепиться, если нет, то летом за бесплатно.
У команды вообще тренерской игры нет. Счёт 1-0, а команда играет так пассивно, как будто выигрывает!!! Какие-то непонятные передачи, вообще некчемные "навесы"! Винисиус вообще не уровень Реала! Как может игрок, который тренируется в Реале и выходит в основном составе Реала, бить так бездарно???
А на Дыртуа никогда не нужно надеяться!!! Этот мяч можно было вытащить!
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
   105 / 869
сегодня в 00:06
Никакой сенсации нет,обсолютно закономерно.Надо гнать Вальверде из Реала и Барсы и новых тренеров в обе команды.
Слабая Барса физрука на первом месте а Реал проигрывает аутсайдеру,пора расформировать Ла Лигу
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
   105 / 869
сегодня в 00:05
Никакой сенсации нет,обсолютно закономерно.Надо гнать Вальверде из Реала и Барсы и новых тренеров в обе команды.
Слабая Барса физрука на первом месте а Реал проигрывает аутсайдеру,пора расформировать Ла Лигу
NGYCR7
NGYCR7
   83 / 869
сегодня в 00:05
Да уж, долго держались на 1 месте!🤦

Как же все это достало!

И даже дело не в Куртуа, наша "железобетонная" защита и до этого давала расстреливать своих вратарей!

Позор, просто позор.

Наверное Реалу нужен новый тренер, который даст новый импульс команде.
abrek123
abrek123
   303 / 869
сегодня в 00:04
Ну и времена пошли команда с бюджетом в 1,2 миллиарда евро влетает команде с бюджетом игроков в 58 ляммов... :Жесть за что им там платят такие зарплаты игрокам Реала и Зидан походу физрук, а не тренер..
NGYCR7
NGYCR7
   83 / 869
сегодня в 00:04
Да уж, долго держались на 1 месте!🤦

Как же все это достало!

И даже дело не в Куртуа, наша "железобетонная" защита и до этого давала расстреливать своих вратарей!

Позор, просто позор.

Наверное Реалу нужен новый тренер, который даст новый импульс команде.
Шишанутый
Шишанутый
   106 / 869
сегодня в 00:04
Плохо, барсуков на первое место пропустили.
drug01
drug01
   101 / 869
сегодня в 00:03
Проспал ставку!!!!
Alex12357
Alex12357
   444 / 869
сегодня в 00:02
Очередная оплеуха Лысому,когда уже Перес от него избавится ,или ждёт полного краха Реала?
Incredulous
Incredulous
   380 / 869
сегодня в 00:02
Зидан сейчас в Реале иполняет ту же роль, что и Вальверде в Барселоне, - формальный тренер. Только должность занимает, ничего при этом не делая. Те же самые ошибки, что и месяц, два и три назад, никакой проведенной работы, никаких тактических изменений. Те же постоянные обрезы, та же дырявая оборона, тот же Винисиус, у которого понтов больше чем игры. Зачем такой тренер вообще нужен?
KaiserRM
KaiserRM
   469 / 869
сегодня в 00:00
Зидан вали в свой сраный алжир,пародия на тренера.И забери с собой свой 77футбол "навешиваем ребята навешиваем"
Тео Джонс
Тео Джонс
   42 / 869
вчера в 23:59
Уже вижу как турки будут мутузить дома этот дельфинарий ахах))
Вывожу балаболов на чистую воду
Вывожу балаболов на чистую воду
   231 / 869
вчера в 23:59
Справедливость восторжествовала
Рома Олейник
Рома Олейник ответил alexando1974
   250 / 869
вчера в 23:59
ставка сработала)))
Шаришь.
Vector-B B
Vector-B B
   353 / 869
вчера в 23:59
Зизу фарт закончился,ливай не позорься
Colchoneros
Colchoneros
   113 / 869
вчера в 23:58
Ну что сливочные посмеялись над ничьёю Атлетико с Валенсией!
Рома Олейник
Рома Олейник
   250 / 869
вчера в 23:58
Теперь нужно проиграть Галатасараю.
cevin cigan
cevin cigan
   25 / 869
вчера в 23:58
Хреново!!! Очень хреново.....................
Russiаnhammer
Russiаnhammer
   156 / 869
вчера в 23:58
Нормально.
alexando1974
alexando1974
   668 / 869
вчера в 23:58
ставка сработала)))
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   4 / 869
вчера в 23:57
Несмотря на то, что понос у Дыркуа закончился, проиграли команде из зоны вылета... Не все хорошо в королевстве...
Vector-B B
Vector-B B
   353 / 869
вчера в 23:57
почему сенсационно,игры как не было так и нету!
allemz
allemz
   17 / 869
вчера в 23:57
Пхаха, Зиндун топчеггг, давай еще)))
vitya valdes
vitya valdes
   186 / 869
вчера в 23:56
Дыркуа на рамке был?
А, ну тогда все понятно 👌
Colchoneros
Colchoneros
   113 / 869
вчера в 23:56
Ожидаемо!
Тео Джонс
Тео Джонс
   42 / 869
вчера в 23:56
Это только начало полета на дно, дальше будет ахахах)
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