«Реал» неожиданно проиграл аутсайдеру Примеры

В матче 9-го тура испанской Примеры «Реал» неожиданно потерпел первое поражение в первенстве от аутсайдера «Мальорки». На данный момент «сливочные» располагаются на 2-й строчке таблицы, «Мальорка» поднимется на 14-е место.
Пальма де Мальорка, стадион Иберостар Эстадио
«Мальорка» - «Реал» 1:0 (1:0)
Голы: Лаго Жуниор 7
«Мальорка»: Рейна, Састре Ванрелл (Агбеньену 46), Вальент, Раильо Аренас, Гамес Лопес, Алейш Фебас (Кубо 59), Баба, Севилья, Родригес Васкес, Будимир, Лаго Жуниор (Трайковски 81)
Главный тренер: Морено Висенте.
«Реал»: Куртуа, Одриосола, Габриэль Милитао, Рамос, Марсело, Хамес, Иско (Родриго 66), Каземиро, Винисиус Жуниор (Диас 82), Йович (Вальверде 66), Бензема
Главный тренер: Зидан Зинедин.
Предупреждения: Одриосола 19, Састре Ванрелл 30, Одриосола 74
Удаления: Одриосола 74
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2. Зидан вообще хороший тренер, но проблема в том, что этот состав Реала исчерпал себя в 2018 г. Роналду и Зидан это поняли и ушли. Зачем Зидан вернулся??? Все беды от женщин? (влияние жены)
2. Зидан вообще хороший тренер, но проблема в том, что этот состав Реала исчерпал себя в 2018 г. Роналду и Зидан это поняли и ушли. Зачем Зидан вернулся??? Все беды от женщин? (влияние жены)
Как же все это достало!
И даже дело не в Куртуа, наша "железобетонная" защита и до этого давала расстреливать своих вратарей!
Позор, просто позор.
Наверное Реалу нужен новый тренер, который даст новый импульс команде.
Как же все это достало!
И даже дело не в Куртуа, наша "железобетонная" защита и до этого давала расстреливать своих вратарей!
Позор, просто позор.
Наверное Реалу нужен новый тренер, который даст новый импульс команде.
Зидан это тренер выигравший три раза подряд ЛЧ!!! Как оказалось - случайно!!! Ждем красивой отставки)))
Зидан это тренер выигравший три раза подряд ЛЧ!!! Как оказалось - случайно!!! Ждем красивой отставки)))
Пока этот физрук гуляет в Дубае, команда не имеет никакой игры и своего стиля! После этого матча понятно, что зря вернули Зидана! Пора уже звонить Моуриньо! Было здорово, если б и Перес ушел, как в тот раз!!!
Это чисто тренерский провал!!! Зачем он другим важным игрокам дал отдых?
В Реале творится какой-то бред! Трансферы какие-то непонятные! Реал потихоньку превращается в Милан и МЮ!!!
Срочно (!!!)надо звать Моуриньо, в январе подписать Эриксена, если будет за что зацепиться, если нет, то летом за бесплатно.
У команды вообще тренерской игры нет. Счёт 1-0, а команда играет так пассивно, как будто выигрывает!!! Какие-то непонятные передачи, вообще некчемные "навесы"! Винисиус вообще не уровень Реала! Как может игрок, который тренируется в Реале и выходит в основном составе Реала, бить так бездарно???
А на Дыртуа никогда не нужно надеяться!!! Этот мяч можно было вытащить!
Пока этот физрук гуляет в Дубае, команда не имеет никакой игры и своего стиля! После этого матча понятно, что зря вернули Зидана! Пора уже звонить Моуриньо! Было здорово, если б и Перес ушел, как в тот раз!!!
Это чисто тренерский провал!!! Зачем он другим важным игрокам дал отдых?
В Реале творится какой-то бред! Трансферы какие-то непонятные! Реал потихоньку превращается в Милан и МЮ!!!
Срочно (!!!)надо звать Моуриньо, в январе подписать Эриксена, если будет за что зацепиться, если нет, то летом за бесплатно.
У команды вообще тренерской игры нет. Счёт 1-0, а команда играет так пассивно, как будто выигрывает!!! Какие-то непонятные передачи, вообще некчемные "навесы"! Винисиус вообще не уровень Реала! Как может игрок, который тренируется в Реале и выходит в основном составе Реала, бить так бездарно???
А на Дыртуа никогда не нужно надеяться!!! Этот мяч можно было вытащить!
Слабая Барса физрука на первом месте а Реал проигрывает аутсайдеру,пора расформировать Ла Лигу
Слабая Барса физрука на первом месте а Реал проигрывает аутсайдеру,пора расформировать Ла Лигу
Слабая Барса физрука на первом месте а Реал проигрывает аутсайдеру,пора расформировать Ла Лигу
Слабая Барса физрука на первом месте а Реал проигрывает аутсайдеру,пора расформировать Ла Лигу
Как же все это достало!
И даже дело не в Куртуа, наша "железобетонная" защита и до этого давала расстреливать своих вратарей!
Позор, просто позор.
Наверное Реалу нужен новый тренер, который даст новый импульс команде.
Как же все это достало!
И даже дело не в Куртуа, наша "железобетонная" защита и до этого давала расстреливать своих вратарей!
Позор, просто позор.
Наверное Реалу нужен новый тренер, который даст новый импульс команде.
Как же все это достало!
И даже дело не в Куртуа, наша "железобетонная" защита и до этого давала расстреливать своих вратарей!
Позор, просто позор.
Наверное Реалу нужен новый тренер, который даст новый импульс команде.
Как же все это достало!
И даже дело не в Куртуа, наша "железобетонная" защита и до этого давала расстреливать своих вратарей!
Позор, просто позор.
Наверное Реалу нужен новый тренер, который даст новый импульс команде.
А, ну тогда все понятно 👌
А, ну тогда все понятно 👌