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Наингголан: «Фанаты высмеивали меня, когда я перешел в „Интер“»

сегодня, 11:41

Полузащитник «Кальяри» Раджа Наингголан рассказал о своем опыте выступлений за «Интер». 

Фанаты высмеивали меня, когда я перешел в «Интер», и это было правильно, потому что я сразу сказал, что мое разочарование от ухода из «Ромы» сильнее, чем радость от пребывания в «Интере». 

Я не мог притворяться, что влюблен в клуб, когда пробыл там всего один день. Фанаты не приняли меня. Но потом я познакомился с некоторыми из них, объяснил свои чувства, и они поняли меня. 

Не было никакого смысла целовать футболку «Интера». Некоторые футболисты так поступают только ради того, чтобы их полюбили болельщики. Это похоже на первое свидание с девушкой, в ходе которого ты говоришь ей, что она любовь всей твоей жизни. 

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Kirgudu
Kirgudu
   292 / 849
сегодня в 12:02
Так клоун и есть)))
juvenale
juvenale
   16 / 849
сегодня в 11:58
все понимали,что в кабинет переходишь
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох
   1 / 849
сегодня в 11:45
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