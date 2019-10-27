Наингголан: «Фанаты высмеивали меня, когда я перешел в „Интер“»

Полузащитник «Кальяри» рассказал о своем опыте выступлений за «Интер».

Фанаты высмеивали меня, когда я перешел в «Интер», и это было правильно, потому что я сразу сказал, что мое разочарование от ухода из «Ромы» сильнее, чем радость от пребывания в «Интере».

Я не мог притворяться, что влюблен в клуб, когда пробыл там всего один день. Фанаты не приняли меня. Но потом я познакомился с некоторыми из них, объяснил свои чувства, и они поняли меня.

Не было никакого смысла целовать футболку «Интера». Некоторые футболисты так поступают только ради того, чтобы их полюбили болельщики. Это похоже на первое свидание с девушкой, в ходе которого ты говоришь ей, что она любовь всей твоей жизни.