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Шильденфельд: «Кокорин должен играть в „Реале“»

сегодня, 11:36

Экс-защитник московского «Динамо» Гордон Шильденфельд поделился мнением о бывшем партнёре по команде Александре Кокорине

Самый талантливый из тех, с кем пересекался в «Динамо»? Кокорин! Он фантастический. Ну, Кураньи — понятно. Сколько лет ему было? Уже за 30, он был звездой. Мисимович тоже хорош, но из тех, кого я встретил впервые — конечно, Кокорин. Этот парень должен играть в «Реале». С его-то скоростью и легкостью! 

Конечно, я знаю о его проблемах с законом. Иногда такие безумные вещи происходят. Надеюсь, он извлечет уроки. Вообще, он всегда казался мне хорошим парнем. Мне нравился его юмор и манера игры. Я был удивлен, когда узнал, что произошло.

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Все комментарии
Alex12357
Alex12357
   511 / 849
сегодня в 12:10
Такие как Кокорин ,должны сидеть в местах не столь отдалённых пожизненно!
particular
particular
   9 / 849
сегодня в 12:07
Ну, что же... Солидное мнение известного игрока в главных новостях..:)
Прислушаемся..:)))
Байкал-38
Байкал-38 ответил azures
   159 / 849
сегодня в 12:06
Кокорин еще себя покажет.
azures
Сегодня 17:03
Кокорин еще себя покажет.


Если он ещё раз себя покажет, то срок будет намного серьёзнее!
EAGinLE
EAGinLE
   80 / 849
сегодня в 12:06
Фантазер .
azures
azures
   61 / 849
сегодня в 12:03
Кокорин еще себя покажет.
Байкал-38
Байкал-38
   159 / 849
сегодня в 11:58
Кокорин в Реале? Вполне могло быть такое, вот только сам Кокорин сказал Реалу и всему футболу нет!!! Он выбирал всегда бабки и гулянки. Мало иметь талант, нужно его развивать, а не выезжать на нём всю карьеру, тем более так бездарно как это делает Кокорин.
Все говорят, что Кокорин душа компании, человек с хорошим чувством юмора, одним словом хороший парень, может так и есть, но он себе гимн по жизни выбрал песню группы Ахи-вздохи - Малолетка (Дура-Дурой) и девиз из этой песни "В голове ни бум-бум малолетка, дура дурой"
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
   25 / 849
сегодня в 11:53
Его травма и поведение сильно подпортили карьеру.
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
   432 / 849
сегодня в 11:52
В Реал Мурсии
ballak14444
ballak14444
   565 / 849
сегодня в 11:50
пхахахаха
Белорусский вокзал
Белорусский вокзал
   255 / 849
сегодня в 11:44
Вот шо бывает когда прописаное лекарство не принимаешь! Гы-гы
DarthNeBuL
DarthNeBuL
сегодня в 11:43
    ermak6848
    ermak6848
       157 / 849
    сегодня в 11:42
    это в знак " дружбы " брякнул языком...
    Locomotive Breath
    Locomotive Breath
       46 / 849
    сегодня в 11:38
    Завязывай, Гордон, с употреблением))).
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