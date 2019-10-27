Шильденфельд: «Кокорин должен играть в „Реале“»

Экс-защитник московского «Динамо» Гордон Шильденфельд поделился мнением о бывшем партнёре по команде Александре Кокорине.
Самый талантливый из тех, с кем пересекался в «Динамо»? Кокорин! Он фантастический. Ну, Кураньи — понятно. Сколько лет ему было? Уже за 30, он был звездой. Мисимович тоже хорош, но из тех, кого я встретил впервые — конечно, Кокорин. Этот парень должен играть в «Реале». С его-то скоростью и легкостью!
Конечно, я знаю о его проблемах с законом. Иногда такие безумные вещи происходят. Надеюсь, он извлечет уроки. Вообще, он всегда казался мне хорошим парнем. Мне нравился его юмор и манера игры. Я был удивлен, когда узнал, что произошло.
Прислушаемся..:)))
Прислушаемся..:)))
Сегодня 17:03
Кокорин еще себя покажет.
Если он ещё раз себя покажет, то срок будет намного серьёзнее!
Сегодня 17:03
Кокорин еще себя покажет.
Если он ещё раз себя покажет, то срок будет намного серьёзнее!
Все говорят, что Кокорин душа компании, человек с хорошим чувством юмора, одним словом хороший парень, может так и есть, но он себе гимн по жизни выбрал песню группы Ахи-вздохи - Малолетка (Дура-Дурой) и девиз из этой песни "В голове ни бум-бум малолетка, дура дурой"
https://youtu.be/0iCq_acFU8E
Все говорят, что Кокорин душа компании, человек с хорошим чувством юмора, одним словом хороший парень, может так и есть, но он себе гимн по жизни выбрал песню группы Ахи-вздохи - Малолетка (Дура-Дурой) и девиз из этой песни "В голове ни бум-бум малолетка, дура дурой"