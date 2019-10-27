Шильденфельд: «Кокорин должен играть в „Реале“»

Экс-защитник московского «Динамо» поделился мнением о бывшем партнёре по команде .

Самый талантливый из тех, с кем пересекался в «Динамо»? Кокорин! Он фантастический. Ну, Кураньи — понятно. Сколько лет ему было? Уже за 30, он был звездой. Мисимович тоже хорош, но из тех, кого я встретил впервые — конечно, Кокорин. Этот парень должен играть в «Реале». С его-то скоростью и легкостью!

Конечно, я знаю о его проблемах с законом. Иногда такие безумные вещи происходят. Надеюсь, он извлечет уроки. Вообще, он всегда казался мне хорошим парнем. Мне нравился его юмор и манера игры. Я был удивлен, когда узнал, что произошло.