Ачерби рассказал о борьбе с раком

Защитник «Лацио» рассказал о том, как он боролся с раком.

Я перестал бояться шесть лет назад. Я подумал про себя: что ты будешь делать, если рак снова вернется? Я понял, что рано или поздно я снова столкнусь с этим. Все может измениться в один день.

У меня была химиотерапия с 7 января 2014 года по 14 марта. Такое чувство, что я был в параллельном мире. Это мир боли и мужества.

Я думаю, что эта болезнь улучшила меня как личность, теперь во мне нет раскаяния и сожаления. Я убрал все лишнее: негатив и иллюзии. Я перестал мечтать и начал фокусироваться на простых целях.