ГлавнаяНовости

Эмери: «Сейчас не время говорить об Озиле»

сегодня, 11:06

Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери прокомментировал частое непопадание полузащитника Месута Озила в заявку команды.

Клуб и команда придерживается одной стратегии. Мы все говорили между собой и приняли это решение. Знаю, что болельщики хотят что-то узнать, но сейчас не самый подходящий для этого момент. Думаю, сейчас не время говорить об Озиле.

У нас впереди игра в воскресенье, другие матчи, и мы примем решение. Посмотрим, сможем ли мы говорить о нем по-другому.

Ранее стало известно, что Озил перейдет в клуб МЛС, если Эмери не покинет «Арсенал».

 

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Тео Эрнандес: «Мечтаю выиграть Лигу чемпионов с „Миланом“»
Вчера, 11:00 Комментарии3
Игроки «Тоттенхэма» сводили Почеттино в ресторан
25 октября Комментарии7
Голкипер «Ренна» стал самым молодым вратарём в истории Лиги Европы
25 октября Комментарии3
Ральф Рангник - претедент на пост главного тренера МЮ
23 октября Комментарии5
Гаттузо - кандидат на пост главного тренера «Торино»
22 октября Комментарии3
Перес хочет видеть Моуриньо наставником «Реала»
21 октября Комментарии17
Обсудить
Все комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100