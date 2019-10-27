Эмери: «Сейчас не время говорить об Озиле»

Главный тренер «Арсенала» прокомментировал частое непопадание полузащитника в заявку команды.

Клуб и команда придерживается одной стратегии. Мы все говорили между собой и приняли это решение. Знаю, что болельщики хотят что-то узнать, но сейчас не самый подходящий для этого момент. Думаю, сейчас не время говорить об Озиле.

У нас впереди игра в воскресенье, другие матчи, и мы примем решение. Посмотрим, сможем ли мы говорить о нем по-другому.