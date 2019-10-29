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Гвардиола: «У нас была взаимная любовь с „Барселоной“»

сегодня, 13:00

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола вспомнил о своем уходе из «Барселоны». Наставник возглавлял каталонский клуб с 2008 по 2012 год. 

У нас была взаимная любовь с клубом. Нет ни одного кубка, который бы мог компенсировать эти чувства. Мы многое дали друг другу. Это естественный процесс, когда что-то подходит к концу, вы видите, что прежние вещи больше не будут таковыми. Наши отношения закончились естественным образом, без какой-либо враждебности. 

Ранее Гвардиола рассказал о феномене Лионеля Месси.

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dzvinka
dzvinka ответил КЭТиК
   157 / 885
сегодня в 13:44
Ну и тернировал бы себе дальше раз так хорошо.
дак абоннемент на куефу заканчивался, пришлось сваливать.
dzvinka
dzvinka
   157 / 885
сегодня в 13:42
да что там.. были... ты все так же у них на подсосе, и быренько сольеш им как-только МС попадет на барсу - даже не сомневаюсь))
КЭТиК
КЭТиК
   148 / 885
сегодня в 13:22
Ну и тернировал бы себе дальше раз так хорошо.
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