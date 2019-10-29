Гвардиола: «У нас была взаимная любовь с „Барселоной“»

Главный тренер «Манчестер Сити» вспомнил о своем уходе из «Барселоны». Наставник возглавлял каталонский клуб с 2008 по 2012 год.

У нас была взаимная любовь с клубом. Нет ни одного кубка, который бы мог компенсировать эти чувства. Мы многое дали друг другу. Это естественный процесс, когда что-то подходит к концу, вы видите, что прежние вещи больше не будут таковыми. Наши отношения закончились естественным образом, без какой-либо враждебности.