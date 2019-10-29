Милнер: «Я не фанат VAR»

Полузащитник «Ливерпуля» поделился мнением о системе VAR в реалиях современного футбола.

Я вообще не фанат этого. Возможно, это просто часть моей старой школы, но я думаю, что всё ещё слишком много споров вокруг VAR . Технология определения взятия ворот невероятна. Мгновенное решение. Чёрное и белое. Но очень сложно использовать VAR , когда у вас всё ещё есть несколько мнений по поводу решения, и атмосфера разрушается. Вы забиваете, есть взрыв эмоций, а затем VAR . Приходится ждать, гол это или нет.