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Милнер: «Я не фанат VAR»

сегодня, 09:26

Полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер поделился мнением о системе VAR в реалиях современного футбола.

Я вообще не фанат этого. Возможно, это просто часть моей старой школы, но я думаю, что всё ещё слишком много споров вокруг VAR. Технология определения взятия ворот невероятна. Мгновенное решение. Чёрное и белое. Но очень сложно использовать VAR, когда у вас всё ещё есть несколько мнений по поводу решения, и атмосфера разрушается. Вы забиваете, есть взрыв эмоций, а затем VAR. Приходится ждать, гол это или нет.

Недавно Милнер заявил, что продолжает учиться у одноклубников и тренера.

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Все комментарии
Шишанутый
Шишанутый
   65 / 886
сегодня в 09:48
Милнер прав. Не кому эта ВАР пользу не принесла а только вредит футболу.
cska plus
cska plus
   13 / 886
сегодня в 09:30
Федун тоже.
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