Вальверде: «Взломать оборону „Вальядолида“ будет непросто»

Главный тренер «Барселоны» поделился ожиданиями от предстоящего домашнего матча 11-го тура Примеры против «Вальядолида».

«Вальядолид» в отличной форме и добыл несколько неплохих результатов против топ-команд. Держа в уме прошлогоднюю встречу (Прим. – победа «Барселоны» 1:0), которая была сложной, мы возлагаем большие надежды на эту игру.

Они стали лучше использовать свой стиль. Ожидаю от них такой же игры, как в последних матчах. Они сыграют надёжно, и взломать их оборону будет непросто.