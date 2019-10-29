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Вальверде: «Взломать оборону „Вальядолида“ будет непросто»

сегодня, 07:58
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона-:-Логотип футбольный клуб ВальядолидВальядолид23:15 Не начался

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде поделился ожиданиями от предстоящего домашнего матча 11-го тура Примеры против «Вальядолида».

«Вальядолид» в отличной форме и добыл несколько неплохих результатов против топ-команд. Держа в уме прошлогоднюю встречу (Прим. – победа «Барселоны» 1:0), которая была сложной, мы возлагаем большие надежды на эту игру.

Они стали лучше использовать свой стиль. Ожидаю от них такой же игры, как в последних матчах. Они сыграют надёжно, и взломать их оборону будет непросто.

Вальверде также прокомментировал слухи об интересе «Барселоны» к нападающему «Лос-Анджелеса» Карлосу Веле.

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