Симеоне: «В первом тайме „Алавес“ играл лучше нас»

Главный тренер «Атлетико» подвёл итоги матча 11-го тура Примеры против «Алавеса» (1:1).

Их вратарь (Прим. - Фернандо Пачеко) держал «Алавес» в игре, потому что после второго гола всё было бы кончено.

В первом тайме «Алавес» был лучше, они были более динамичны, агрессивны, хорошо прессинговали и выигрывали подборы. В целом «Алавес» провёл великолепный первый тайм, а мы – второй.

Если мы продолжим играть так, как делали это во втором тайме, и будем чётко понимать, чего нам не хватало в первом, у нас всё получится.

Очевидно, что, когда команда плохо начинает первый тайм, ответственность всегда лежит на тренере, потому что он не настроил команду.