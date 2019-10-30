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Симеоне: «В первом тайме „Алавес“ играл лучше нас»

сегодня, 06:53
АлавесЛоготип футбольный клуб Алавес (Витория-Гастейс)1 : 1Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)АтлетикоМатч завершен

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне подвёл итоги матча 11-го тура Примеры против «Алавеса» (1:1).

Их вратарь (Прим. - Фернандо Пачеко) держал «Алавес» в игре, потому что после второго гола всё было бы кончено.

В первом тайме «Алавес» был лучше, они были более динамичны, агрессивны, хорошо прессинговали и выигрывали подборы. В целом «Алавес» провёл великолепный первый тайм, а мы – второй.

Если мы продолжим играть так, как делали это во втором тайме, и будем чётко понимать, чего нам не хватало в первом, у нас всё получится.

Очевидно, что, когда команда плохо начинает первый тайм, ответственность всегда лежит на тренере, потому что он не настроил команду.

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