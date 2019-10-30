Ленгле: «Мы были немного злыми после матча со „Славией“»

Защитник «Барселоны» дал комментарий после победы над «Вальядолидом» (5:1) в матче 11-го тура Примеры.

Месси провёл очень хороший матч. Он чувствует себя лучше, когда проводит больше времени на поле, сегодня это было видно. Такого Месси соперникам сдерживать труднее.

В раздевалке мы исправили то, что было нужно, и показали хорошую игру. После матча в Праге (Прим. - «Славия» - «Барселона» - 1:2) мы чувствовали себя не очень хорошо, потому что нам пришлось нелегко. Так что мы были немного злыми сегодня.