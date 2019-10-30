Ленгле: «Мы были немного злыми после матча со „Славией“»

Защитник «Барселоны» Клеман Ленгле дал комментарий после победы над «Вальядолидом» (5:1) в матче 11-го тура Примеры.
Месси провёл очень хороший матч. Он чувствует себя лучше, когда проводит больше времени на поле, сегодня это было видно. Такого Месси соперникам сдерживать труднее.
В раздевалке мы исправили то, что было нужно, и показали хорошую игру. После матча в Праге (Прим. - «Славия» - «Барселона» - 1:2) мы чувствовали себя не очень хорошо, потому что нам пришлось нелегко. Так что мы были немного злыми сегодня.
А защита даже тут сумела сесть в лужу и давала опять наносить удары... хоть и меньше чем со Славией. А значит следующий неуступчивый соперник опять доставит уйму проблем. Привет всем тем, кто доказывал что Пике топарь, а Умтити не особо нужен ведь Ленгле прогрессирует)))))
А защита даже тут сумела сесть в лужу и давала опять наносить удары... хоть и меньше чем со Славией. А значит следующий неуступчивый соперник опять доставит уйму проблем. Привет всем тем, кто доказывал что Пике топарь, а Умтити не особо нужен ведь Ленгле прогрессирует)))))
Выиграть выиграли, на первое место вышли, Месси забил и стал лучшим бомбардиром¶оставив с носом Кристину и всех ее глоров
Выиграть выиграли, на первое место вышли, Месси забил и стал лучшим бомбардиром¶оставив с носом Кристину и всех ее глоров