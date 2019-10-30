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Ленгле: «Мы были немного злыми после матча со „Славией“»

30 октября 2019, 03:47
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона5 : 1Логотип футбольный клуб ВальядолидВальядолидМатч завершен

Защитник «Барселоны» Клеман Ленгле дал комментарий после победы над «Вальядолидом» (5:1) в матче 11-го тура Примеры.

Месси провёл очень хороший матч. Он чувствует себя лучше, когда проводит больше времени на поле, сегодня это было видно. Такого Месси соперникам сдерживать труднее.

В раздевалке мы исправили то, что было нужно, и показали хорошую игру. После матча в Праге (Прим. - «Славия» - «Барселона» - 1:2) мы чувствовали себя не очень хорошо, потому что нам пришлось нелегко. Так что мы были немного злыми сегодня.

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Все комментарии
Artuom
Artuom
30 октября 2019 в 20:09
Отыгрались на ещё более слабом сопернике)))
А защита даже тут сумела сесть в лужу и давала опять наносить удары... хоть и меньше чем со Славией. А значит следующий неуступчивый соперник опять доставит уйму проблем. Привет всем тем, кто доказывал что Пике топарь, а Умтити не особо нужен ведь Ленгле прогрессирует)))))
ДАША Д
ДАША Д
30 октября 2019 в 10:37
Получилась легкая победа.
Конунг Рагнар
Конунг Рагнар ответил FC Barcelona twitter
30 октября 2019 в 07:53
А что им быть злыми после Славии!? Выиграть выиграли, на первое место вышли, Месси забил и стал лучшим бомбардиром¶оставив с носом Кристину и всех ее глоров
Славия оказала серьезное сопротивление
STVA 1
STVA 1 ответил FC Barcelona twitter
30 октября 2019 в 06:15
Наверное крупнее хотели выиграть..
cska plus
cska plus
30 октября 2019 в 05:56
И этот гнома расхваливает.
Alprish
Alprish
30 октября 2019 в 05:33
Барселону с победой!
FC Barcelona twitter
FC Barcelona twitter
30 октября 2019 в 03:55
А что им быть злыми после Славии!?
Выиграть выиграли, на первое место вышли, Месси забил и стал лучшим бомбардиром¶оставив с носом Кристину и всех ее глоров
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