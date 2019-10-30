Конте: «У „Интера“ аномальный график. Для меня это очень странно»

Главный тренер «Интера» после победы над «Брешией» (2:1) в матче 10-го тура Серии А отметил, что футболисты «нерадзурри» играют в очень тяжёлом графике.

Становится трудно говорить об игре, потому что на поле постоянно выходят одни и те же футболисты. Им было в крайней степени тяжело.

Это был наш четвёртый матч за девять дней, в котором выходят те же игроки. В такой ситуации приемлем любой результат. Всё, что мы можем сделать, это поблагодарить их за такое проявление духа, за то как они держались до самого конца.

Но это только полпути, потому что впереди у нас матч с «Болоньей», затем встреча с «Боруссией». 7 матчей за 20 дней, прежде чем мы сможем отдохнуть. Это аномально, я никогда не видел ни одной другой команды с таким графиком, так что мне это кажется очень странным.