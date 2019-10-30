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Директор «Вальядолида»: «Месси – это оспа, от которой нет вакцины»

сегодня, 04:44
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона5 : 1Логотип футбольный клуб ВальядолидВальядолидМатч завершен

Директор «Вальядолида» Давид Эспинар после поражения от «Барселоны» (1:5) в матче 11-го тура Примеры отдал должное капитану команды соперника Лионелю Месси. Аргентинский форвард оформил дубль и сделал две голевые передачи в этой встрече.

Месси – это оспа, от которой нет вакцины. Он является поклонником Роналдо, и наш президент уже говорил, как восхищается Месси. Это взаимно. Сегодня Роналдо, как и все остальные, будет изумляться, но с чувством некоторой горечи, учитывая то, что сделал Месси в матче против нас.

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OMG
OMG
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сегодня в 05:01
Точняк, Роналдо же президент Вальядолида, я и забыл))
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