Директор «Вальядолида»: «Месси – это оспа, от которой нет вакцины»

Директор «Вальядолида» Давид Эспинар после поражения от «Барселоны» (1:5) в матче 11-го тура Примеры отдал должное капитану команды соперника . Аргентинский форвард оформил дубль и сделал две голевые передачи в этой встрече.

Месси – это оспа, от которой нет вакцины. Он является поклонником Роналдо, и наш президент уже говорил, как восхищается Месси. Это взаимно. Сегодня Роналдо, как и все остальные, будет изумляться, но с чувством некоторой горечи, учитывая то, что сделал Месси в матче против нас.