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Райс: «Кто-то говорил, что мы проиграем „Баварии“ с двузначным счётом»

сегодня, 05:57
БохумЛоготип футбольный клуб Бохум1 : 2Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)БаварияМатч завершен

Наставник «Бохума» Томас Райс прокомментировал поражение от «Баварии» (1:2) в матче 1/16 финала Кубка Германии.

Перед матчем мы много чего наслушались. Были разговоры о том, что мы можем проиграть с двузначным счётом. Я считаю, что команда показала великолепную реакцию на всё это. Сегодня мы показали всё, на что были способны. То, что «Бавария» это команда очень высокого уровня, все увидели незадолго до финального свистка. Но всё равно наша команда может гордиться своей игрой, показанной на протяжении всех 90 минут.

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Все комментарии
mihaluch
mihaluch
   73 / 875
сегодня в 06:47
Это кубковая игра, а на кубок силы соперников несколько нивелируются.
cska plus
cska plus
   11 / 875
сегодня в 05:58
Молодцы пацаны!
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