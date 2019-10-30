Райс: «Кто-то говорил, что мы проиграем „Баварии“ с двузначным счётом»

Наставник «Бохума» прокомментировал поражение от «Баварии» (1:2) в матче 1/16 финала Кубка Германии.

Перед матчем мы много чего наслушались. Были разговоры о том, что мы можем проиграть с двузначным счётом. Я считаю, что команда показала великолепную реакцию на всё это. Сегодня мы показали всё, на что были способны. То, что «Бавария» это команда очень высокого уровня, все увидели незадолго до финального свистка. Но всё равно наша команда может гордиться своей игрой, показанной на протяжении всех 90 минут.