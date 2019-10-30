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Ковач: «„Бохум“ сделал всё, чтобы сохранить шансы на успех»

сегодня, 05:38
БохумЛоготип футбольный клуб Бохум1 : 2Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)БаварияМатч завершен

Главный тренер «Баварии» Нико Ковач прокомментировал волевую победу над «Бохумом» в матче 1/16 финала Кубка Германии (1:2). «Бохум» открыл счёт в первом тайме и лидировал до 83-й минуты, но мюнхенцы сумели отыграться и забить второй мяч в основное время матча.

В кубке в итоге самое главное это выход в следующий раунд. «Бохум» сегодня показал классную игру. Они сделали всё, чтобы в роли аутсайдера сохранить для себя шансы на успех. 60-70 минут мы играли недостаточно хорошо, допускали слишком много ошибок в передачах, теряли мяч и как результат контроль над игрой. После выхода Коутиньо и Томаса Мюллера мы стали лучше контролировать игру, стали лучше использовать свободные зоны.

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cska plus
cska plus
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сегодня в 05:52
А Бохум действительно молодцы.
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