Ковач: «„Бохум“ сделал всё, чтобы сохранить шансы на успех»

Главный тренер «Баварии» прокомментировал волевую победу над «Бохумом» в матче 1/16 финала Кубка Германии (1:2). «Бохум» открыл счёт в первом тайме и лидировал до 83-й минуты, но мюнхенцы сумели отыграться и забить второй мяч в основное время матча.

В кубке в итоге самое главное это выход в следующий раунд. «Бохум» сегодня показал классную игру. Они сделали всё, чтобы в роли аутсайдера сохранить для себя шансы на успех. 60-70 минут мы играли недостаточно хорошо, допускали слишком много ошибок в передачах, теряли мяч и как результат контроль над игрой. После выхода Коутиньо и Томаса Мюллера мы стали лучше контролировать игру, стали лучше использовать свободные зоны.