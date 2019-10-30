«Шинник» пробился в 1/4 финала Кубка, одолев «Нижний Новгород»

«Шинник» победил «Нижний Новгород» в матче 1/8 финала Кубка России. Ярославский клуб в следующей стадии турнира сыграет с «Уралом».
Нижний Новгород, стадион Нижний Новгород
«Нижний Новгород» - «Шинник» 2:2 (0:2), пенальти 0:3
Голы: Хозин 61, Хозин 90 - Самойлов 32, Эктов 35
«Нижний Новгород»: Анисимов, Хозин, Гаджибеков, Федорив (Морозов 105), Темников, Сапета (Комолов 46), Чудин, Игнатович, Палиенко, Ставпец (Сергеев 75), Салугин (Сагитов 62)
Главный тренер: Евдокимов Роберт.
«Шинник»: Антипин, Щербаков, Первушин, Покидышев, Бакаев, Эктов (Дроздов 69), Алейников, Кожемякин, Самойлов (Олейников 111), Низамутдинов (Самодин 46), Визнович (Пухов 53)
Главный тренер: Побегалов Александр.
Предупреждения: Федорив 8, Визнович 20, Темников 50, Щербаков 54, Игнатович 56, Игнатович 65, Бакаев 114
Удаления: Игнатович 65
Судья: Карасев Сергей.
В 1/16 финала «Шинник» одолел «Сочи».