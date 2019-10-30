«Барселона» разгромила «Вальядолид». Дубль на счету Месси

«Барселона» разгромила «Вальядолид» в матче 11-го тура чемпионата Испании. По итогам встречи «сине-гранатовые» возглавили турнирную таблицу, а «Вальядолид» остался на 9-й строчке.
Барселона, стадион Камп Ноу
«Барселона» - «Вальядолид» 5:1 (3:1)
Голы: Ленгле 2, Видаль 29, Лионель Месси 34, Лионель Месси 75, Суарес 77 - Оливас Альба 15
«Барселона»: тер Штеген, Нелсон Семеду, Пике, Ленгле, Альба (Роберто 78), Видаль, Бускетс, де Йонг (Ракитич 60), Лионель Месси, Суарес, Фати (Гризманн 63)
Главный тренер: Вальверде Эрнесто.
«Вальядолид»: Масип, Фернандес Морено, Оливас Альба, Барба, Порро, Мичел, Тухами (Эрвиас 53), Мартинес (Салису 32), Плано (Унал 66), Гвардиола, Рубио Мартин
Главный тренер: Серхио Гонсалес.
Предупреждения: Борха Фернандес 45, Гвардиола 68, Мичел 79
Напомним, в другом матче этого тура «Атлетико» упустил победу над «Алавесом» (1:1).
Это вам не португальский самохвал
Это вам не португальский самохвал
Барсу с победой!!!
Месси - виртуоз !!!
Барсу с победой!!!
Месси - виртуоз !!!
Походу выбираются потихоньку из кризиса, что был вначале сезона. Удачи в дальнейшем
Походу выбираются потихоньку из кризиса, что был вначале сезона. Удачи в дальнейшем