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«Барселона» разгромила «Вальядолид». Дубль на счету Месси

сегодня, 01:08
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«Барселона» разгромила «Вальядолид» в матче 11-го тура чемпионата Испании. По итогам встречи «сине-гранатовые» возглавили турнирную таблицу, а «Вальядолид» остался на 9-й строчке.

Барселона, стадион Камп Ноу

«Барселона» - «Вальядолид» 5:1 (3:1)
Голы: Ленгле 2, Видаль 29, Лионель Месси 34, Лионель Месси 75, Суарес 77 - Оливас Альба 15

«Барселона»: тер Штеген, Нелсон Семеду, Пике, Ленгле, Альба (Роберто 78), Видаль, Бускетс, де Йонг (Ракитич 60), Лионель Месси, Суарес, Фати (Гризманн 63)
Главный тренер: Вальверде Эрнесто.

«Вальядолид»: Масип, Фернандес Морено, Оливас Альба, Барба, Порро, Мичел, Тухами (Эрвиас 53), Мартинес (Салису 32), Плано (Унал 66), Гвардиола, Рубио Мартин
Главный тренер: Серхио Гонсалес.

Предупреждения: Борха Фернандес 45, Гвардиола 68, Мичел 79

Напомним, в другом матче этого тура «Атлетико» упустил победу над «Алавесом» (1:1).

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Все комментарии
mangoх12
mangoх12
   27 / 875
сегодня в 01:45
на классе
STVA 1
STVA 1
   63 / 875
сегодня в 01:37
Ожидаемо....
Ruslik1982
Ruslik1982
   119 / 875
сегодня в 01:32
посмотрите на его передачи и штрафные. какой Роналду, какой Вандейк
alexfor
alexfor ответил ESPANOL
   301 / 875
сегодня в 01:25
5:1 , это конечно замечательно, но игра все равно сырая у Барсы. Ходят, как буд то мешки грузили целый день. Прессинга толкового нет попрежднему. Разве можно сравнить прессинг Ливерпуля и Барсы? Темпа вообще нет. Передач неточных много и в защите прорехи. Классный соперник накажет за такие недостатки. Фати сдулся. С молодыми это часто бывает. Сначала все получается вроде, а потом начинают с ним играть чуть жестче и плотнее и все куда то пропадает. Он еще пацан, а не мужик. Вообщем, удовлетворения от качества игры нет. Ну и Месси, просто гений из другого мира. Золотые мячи могут давать кому угодно, но Лео вне конкуренции, даже близко к нему никого нет, за тысячи км!
ну так условный ливерпуль это снова и покажет) хотя в этом году они до него и не дойдут
San Skra
San Skra
сегодня в 01:24
Сегодня, на фоне Вальядолида, Месси выглядел богом
ESPANOL
ESPANOL
   540 / 875
сегодня в 01:23
5:1 , это конечно замечательно, но игра все равно сырая у Барсы. Ходят, как буд то мешки грузили целый день. Прессинга толкового нет попрежднему. Разве можно сравнить прессинг Ливерпуля и Барсы? Темпа вообще нет. Передач неточных много и в защите прорехи. Классный соперник накажет за такие недостатки. Фати сдулся. С молодыми это часто бывает. Сначала все получается вроде, а потом начинают с ним играть чуть жестче и плотнее и все куда то пропадает. Он еще пацан, а не мужик. Вообщем, удовлетворения от качества игры нет. Ну и Месси, просто гений из другого мира. Золотые мячи могут давать кому угодно, но Лео вне конкуренции, даже близко к нему никого нет, за тысячи км!
alexfor
alexfor ответил Летучий-Голландец.
   301 / 875
сегодня в 01:19
Поздравляю болельщиков Барсы с победой!) Походу выбираются потихоньку из кризиса, что был вначале сезона. Удачи в дальнейшем
не стоит обольщаться) в атаке соперник ничего не показал, поэтому и у обороны не было повода "отличиться")
зигзаг
зигзаг
   173 / 875
сегодня в 01:19
Да Месси волшебник!

Это вам не португальский самохвал
allemz
allemz
   43 / 875
сегодня в 01:18
Атака у Барселоны в полном порядке. Единственное, что "роднит" МС с Барселоной - ужасная игра в обороне.
Apsny
Apsny ответил 25процентный клоун
   258 / 875
сегодня в 01:15
Вальядолид для барсы это как ручной Ростов для зенита, это не тот матч, с которого эксперты считают статистику. Это просто матч для тренера, который в поисках вариативности. Но считать голы или асисты в этой двусторонке никто не будет
Нырялды голы ты считаешь везде.
Ronаdinho
Ronаdinho
сегодня в 01:14
моя барселона гегемон князь траур дымит палаты гарь в стране душ скоморохи пляс
Землянин
Землянин
   92 / 875
сегодня в 01:14
Покуражились!!!
Leha-ha50
Leha-ha50
   13 / 875
сегодня в 01:14
Фати сегодня косячил ну очень много, заигрывался паренек. Молодой , горячий.
Барсу с победой!!!
Месси - виртуоз !!!
da da da
da da da
   270 / 875
сегодня в 01:13
Эрнесто идет за очередным титулом!
Apsny
Apsny
   258 / 875
сегодня в 01:13
Штеген ошибся, но хорошо что не критично было, теперь есть ему над чем думать).
25процентный клоун
25процентный клоун
   6 / 875
сегодня в 01:13
Вальядолид для барсы это как ручной Ростов для зенита, это не тот матч, с которого эксперты считают статистику. Это просто матч для тренера, который в поисках вариативности. Но считать голы или асисты в этой двусторонке никто не будет
Apsny
Apsny
   258 / 875
сегодня в 01:10
2+2 у Месси. Фати еще расти и расти).
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
   168 / 875
сегодня в 01:09
Поздравляю болельщиков Барсы с победой!)
Походу выбираются потихоньку из кризиса, что был вначале сезона. Удачи в дальнейшем
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