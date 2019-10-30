ЦСКА вырвал победу у «Уфы» и вышел в четвертьфинал Кубка России

ЦСКА одержал трудную победу над «Уфой» в матче 1/8 финала Кубка России.
Единственный мяч в игре забил полузащитник «армейцев» Яка Бийол уже в компенсированное время.
Москва, стадион «ВЭБ-Арена»
ЦСКА - «Уфа» 1:0 (0:0)
Голы: Бийол 90+3
«ЦСКА»: Помазун, Шарлия, Дивеев, Набабкин, Кучаев, Щенников, Обляков (Влашич 88), Бистрович, Ахметов (Бийол 64), Сигурдссон, Нисимура (Чалов 61)
Главный тренер: Ганчаренко Виктор.
«Уфа»: Беленов, Терентьев, Неделчару, Аликин, Табидзе, Сухов, Емельянов (Тилль 74), Фомин, Карп, Алиев (Бизяк 82), Кротов (Козлов 69)
Главный тренер: Евсеев Вадим.
Предупреждения: Неделчару 61, Аликин 67
Судья: Иванов Сергей.
Ранее сообщалось, что «Урал» переиграл тульский «Арсенал» в серии пенальти и вышел в четвертьфинал Кубка России.
Теперь ждем дружеское дерби в Питере!
Теперь ждем дружеское дерби в Питере!
Нелогичный с точки зрения игры результат!!!!!!Но это армейчам компенсация за венгров!!!))
Нелогичный с точки зрения игры результат!!!!!!Но это армейчам компенсация за венгров!!!))
Достойная смена подрастает Акинфееву.😀
Достойная смена подрастает Акинфееву.😀
Очень важная победа для команды.
Молодцы.👏👏👏
Очень важная победа для команды.
Молодцы.👏👏👏
А где же, да мы, да порвали, да порвем?
Жалкая игра со случайным отскоком
Единственный игрок это Помазун
Остальные ДНО
А где же, да мы, да порвали, да порвем?
Жалкая игра со случайным отскоком
Единственный игрок это Помазун
Остальные ДНО
Удачи парням в дальнейшем.
Удачи парням в дальнейшем.