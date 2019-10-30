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ЦСКА вырвал победу у «Уфы» и вышел в четвертьфинал Кубка России

сегодня, 20:54
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб УфаУфаМатч завершен

ЦСКА одержал трудную победу над «Уфой» в матче 1/8 финала Кубка России.

Единственный мяч в игре забил полузащитник «армейцев» Яка Бийол уже в компенсированное время.

Москва, стадион «ВЭБ-Арена»

ЦСКА - «Уфа» 1:0 (0:0)
Голы: Бийол 90+3

«ЦСКА»: Помазун, Шарлия, Дивеев, Набабкин, Кучаев, Щенников, Обляков (Влашич 88), Бистрович, Ахметов (Бийол 64), Сигурдссон, Нисимура (Чалов 61)
Главный тренер: Ганчаренко Виктор.

«Уфа»: Беленов, Терентьев, Неделчару, Аликин, Табидзе, Сухов, Емельянов (Тилль 74), Фомин, Карп, Алиев (Бизяк 82), Кротов (Козлов 69)
Главный тренер: Евсеев Вадим.

Предупреждения: Неделчару 61, Аликин 67

Судья: Иванов Сергей.

Ранее сообщалось, что «Урал» переиграл тульский «Арсенал» в серии пенальти и вышел в четвертьфинал Кубка России.

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Все комментарии
Питер Ман
Питер Ман
   85 / 870
сегодня в 21:05
С победой друзей! Честно говоря надеялся, что вы ещё 30 минут поиграете)
Теперь ждем дружеское дерби в Питере!
Ген Геныч
Ген Геныч
   87 / 870
сегодня в 21:05
Ну Уфа на 3-4 гола наиграла точно!!!В результате уступила 0-1!!!!Что же, бывает и такое!!!!Матч напомнил мне игру Феринцвареш-ЦСКА,где в роли ЦСКА сегодня выступала Уфа а в роли венгров ЦСКА!!!!!!

Нелогичный с точки зрения игры результат!!!!!!Но это армейчам компенсация за венгров!!!))
Великолепный
Великолепный
   246 / 870
сегодня в 21:04
Помазун сегодня был великолепен.
Достойная смена подрастает Акинфееву.😀
pam06
pam06
   21 / 870
сегодня в 21:04
Да уж. Нежданчик случился!!! Но тем не менее победа!! С победой кони, пони, и все ржащие ))))
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
   346 / 870
сегодня в 21:02
    Великолепный
    Великолепный
       246 / 870
    сегодня в 21:02
    С победой всех Красно - Синих братьев.
    Очень важная победа для команды.
    Молодцы.👏👏👏
    Comentarios
    Comentarios
       194 / 870
    сегодня в 21:02
    А снег идёт, а снег идёт.. с выходом в 1/4
    Wolf77785
    Wolf77785 ответил oFANATo
       228 / 870
    сегодня в 21:01
    ЦСКА тоже должен был в последних нескольких матчах побеждать. Не реализовали в них кучу моментов. Сегодня вернулось в обраточку.
    дал бы судья одну жк, я бы был спокоен! и я не так был бы в ярости! за полчаса ничего не дал!
    ЦСКА 06
    ЦСКА 06 ответил Дед за ЦСКА
       244 / 870
    сегодня в 21:01
    Пас от влашича
    Wolf77785
    Wolf77785 ответил ЦСКА 06
       228 / 870
    сегодня в 21:01
    То что ЦСКА отскочил согласен. Но все остальное это ерунда какая то. ЦСКА забил на 93 минуте и как судья мог свистнуть на 92
    они забили на 91:40, минуту праздновали на 93:05 развели мяч, и судья сразу свистнул!
    мяч квадратный
    мяч квадратный
       115 / 870
    сегодня в 21:00
    Вот что отсутствие Облякова животворящее делает
    ЦСКА 06
    ЦСКА 06 ответил Wolf77785
       244 / 870
    сегодня в 21:00
    То что ЦСКА отскочил согласен. Но все остальное это ерунда какая то. ЦСКА забил на 93 минуте и как судья мог свистнуть на 92
    МКС
    МКС
       86 / 870
    сегодня в 21:00
    Не вижу радости в глазах

    А где же, да мы, да порвали, да порвем?

    Жалкая игра со случайным отскоком

    Единственный игрок это Помазун

    Остальные ДНО
    oFANATo
    oFANATo ответил Wolf77785
       64 / 870
    сегодня в 20:59
    ЦСКА тоже должен был в последних нескольких матчах побеждать. Не реализовали в них кучу моментов. Сегодня вернулось в обраточку.
    Дед за ЦСКА
    Дед за ЦСКА
       362 / 870
    сегодня в 20:59
    Красивый гол с подачи Чалова забил Бийол!
    Удачи парням в дальнейшем.
    oFANATo
    oFANATo
       64 / 870
    сегодня в 20:58
    ЦСКА с победой!))))
    Footbolista
    Footbolista
       1 / 870
    сегодня в 20:57
    Судейский отскок коней...
    Лакшери
    Лакшери
       379 / 870
    сегодня в 20:57
    В целом у Уфы моментов больше, два выхода 1на 1. Не реализовали - получи. Гол отличный просто Бийол забил.
    Wolf77785
    Wolf77785
       228 / 870
    сегодня в 20:56
    мало того, что отскочили, Уфа должна была трижды забивать на 91 минуте, еще животное даже футболку не снял, а иванов просто у;од, который тащил коней, 3жк должен был давать им, а этот петух, даже 1 желтую им не показал, плюс еще и свистнула на 92 минуте...дилетант позорный
    Kurt Bekelman
    Kurt Bekelman
       203 / 870
    сегодня в 20:55
      cska plus
      cska plus
         10 / 870
      сегодня в 20:55
      С горем пополам.
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