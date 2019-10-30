«Ахмат» разгромил «Луч» в 1/8 финала Кубка России

Грозненский «Ахмат» одержал уверенную победу над «Лучом» и вышел в четвертьфинал Кубка России.
Полузащитник хозяев Денис Глушаков оформил дубль.
Грозный, стадион «Ахмат-Арена»
«Ахмат» - «Луч» 5:1 (2:0)
Голы: Мбенг 11, Вилькер 21 (пенальти), Михалак 65, Глушаков 67, Глушаков 78 - Саламатов 54
«Ахмат»: Городов, Мусалов, Вилькер, Семёнов, Харин, Швец, Гащенков, Михалак, Иванов (Глушаков 56), Бериша (Митришев 57), Мбенг
Главный тренер: Шалимов Игорь.
«Луч»: Ребров, Абазов, Степанец, Ботака-Иобома, Марущак, Кротов, Пономаренко, Гордиенко (Катрич 46), Саламатов, Носов (Квеквескири 60), Кутьин (Алиев 46)
Главный тренер: Ушахин Александр.
Предупреждения: Ботака-Иобома 23, Саламатов 26, Швец 30, Пономаренко 45, Вилькер 53, Абазов 59
Судья: Матюнин Алексей.