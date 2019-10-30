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«Ахмат» разгромил «Луч» в 1/8 финала Кубка России

сегодня, 19:50
АхматЛоготип футбольный клуб Ахмат (Грозный)5 : 1Логотип футбольный клуб Луч (Владивосток)ЛучМатч завершен

Грозненский «Ахмат» одержал уверенную победу над «Лучом» и вышел в четвертьфинал Кубка России.

Полузащитник хозяев Денис Глушаков оформил дубль.

Грозный, стадион «Ахмат-Арена»

«Ахмат» - «Луч» 5:1 (2:0)
Голы: Мбенг 11, Вилькер 21 (пенальти), Михалак 65, Глушаков 67, Глушаков 78 - Саламатов 54

«Ахмат»: Городов, Мусалов, Вилькер, Семёнов, Харин, Швец, Гащенков, Михалак, Иванов (Глушаков 56), Бериша (Митришев 57), Мбенг
Главный тренер: Шалимов Игорь.

«Луч»: Ребров, Абазов, Степанец, Ботака-Иобома, Марущак, Кротов, Пономаренко, Гордиенко (Катрич 46), Саламатов, Носов (Квеквескири 60), Кутьин (Алиев 46)
Главный тренер: Ушахин Александр.

Предупреждения: Ботака-Иобома 23, Саламатов 26, Швец 30, Пономаренко 45, Вилькер 53, Абазов 59

Судья: Матюнин Алексей.

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Все комментарии
Сп62
Сп62
   78 / 873
сегодня в 20:27
Разгрузочный день для южан.
КЭТиК
КЭТиК
   127 / 873
сегодня в 20:13
Хоть раз Грозный реально порадовался в этом сезоне.
cska plus
cska plus
   10 / 873
сегодня в 20:12
Ахмат с победой!
vitalik dobroy
vitalik dobroy
сегодня в 20:02
Южан с победой!
Чингачгук
Чингачгук
   52 / 873
сегодня в 19:55
Лучу этот кубок нужен как прошлогодний снег.
Zenit_84
Zenit_84
   170 / 873
сегодня в 19:52
Порвали
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