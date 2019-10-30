«Урал» в серии пенальти прошел «Арсенал» в 1/8 финала Кубка

«Урал» обыграл в серии одиннадцатиметровых тульский «Арсенал». Екатеринбуржцы в четвертьфинале встретятся с победителем пары «Нижний Новгород» - «Шинник».
Екатеринбург, стадион Екатеринбург-Арена
«Урал» - «Арсенал» 2:2 (2:2), пенальти 5:4
Голы: Димитров 24, Эль-Кабир 37 (пенальти) - Костадинов 14, Ткачев 34
«Урал»: Годзюр, Кулаков, Ароян, Поляков, Меркулов, Димитров (Ильин 64), Августиняк, Бумаль Майега, Эль-Кабир (Бавин 109), Погребняк (Фидлер 57), Панюков (Насыров 84)
Главный тренер: Парфенов Дмитрий.
«Арсенал»: Шамов, Хагуш (Тудорие 109), Григалава, Беляев, Альварес, Горбатенко (Бауэр 93), Костадинов (Чаушич 84), Ткачев, Ломовицкий (Кангва 68), Луценко, Лесовой
Главный тренер: Черевченко Игорь.
Предупреждения: Эль-Кабир 30, Хагуш 37, Погребняк 38, Ломовицкий 65, Бауэр 97, Лесовой 109, Кулаков 120
Удаления: Бумаль Майега 54
Судья: Жабченко Анатолий.
В предыдущем раунде «Арсенал» вырвал победу в игре с «Факелом».