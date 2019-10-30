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«Урал» в серии пенальти прошел «Арсенал» в 1/8 финала Кубка

сегодня, 19:43
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«Урал» обыграл в серии одиннадцатиметровых тульский «Арсенал». Екатеринбуржцы в четвертьфинале встретятся с победителем пары «Нижний Новгород» - «Шинник».

Екатеринбург, стадион Екатеринбург-Арена

«Урал» - «Арсенал» 2:2 (2:2), пенальти 5:4
Голы: Димитров 24, Эль-Кабир 37 (пенальти) - Костадинов 14, Ткачев 34

«Урал»: Годзюр, Кулаков, Ароян, Поляков, Меркулов, Димитров (Ильин 64), Августиняк, Бумаль Майега, Эль-Кабир (Бавин 109), Погребняк (Фидлер 57), Панюков (Насыров 84)
Главный тренер: Парфенов Дмитрий.

«Арсенал»: Шамов, Хагуш (Тудорие 109), Григалава, Беляев, Альварес, Горбатенко (Бауэр 93), Костадинов (Чаушич 84), Ткачев, Ломовицкий (Кангва 68), Луценко, Лесовой
Главный тренер: Черевченко Игорь.

Предупреждения: Эль-Кабир 30, Хагуш 37, Погребняк 38, Ломовицкий 65, Бауэр 97, Лесовой 109, Кулаков 120

Удаления: Бумаль Майега 54

Судья: Жабченко Анатолий.

В предыдущем раунде «Арсенал» вырвал победу в игре с «Факелом».

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Все комментарии
pomor45
pomor45 ответил Чингачгук
   136 / 873
сегодня в 20:45
Урал с победой, скоро будут гасить свиней.
Их Ростов погасит.
EAGinLE
EAGinLE
   69 / 873
сегодня в 20:11
Не умеют в Арсенале пенальти бить .
alex074
alex074
   155 / 873
сегодня в 20:10
Это не Арсенал, а команда штатных пенальтистов
Чингачгук
Чингачгук
   52 / 873
сегодня в 20:00
Урал с победой, скоро будут гасить свиней.
minai
minai
   294 / 873
сегодня в 19:56
Но Арсенал бился, причём в гостях.
vitalik dobroy
vitalik dobroy
сегодня в 19:52
Справедливо!
alex074
alex074
   155 / 873
сегодня в 19:52
Пусть Арсенал возвращается в Тулу, во-первых снимает проклятье в играх с УРАЛом, во-вторых учится бить пенальти. Не уж то матч с Сочи ничему не научил...Все учатся на чужих ошибках а оружейники на своих не хотят учиться.
drug01
drug01
   141 / 873
сегодня в 19:50
Молодцы впереди финал!!!!
cska plus
cska plus
   10 / 873
сегодня в 19:50
Молодцы уральцы, с четвертьфиналом
За адекватность
За адекватность
   24 / 873
сегодня в 19:49
Хороший матч, а уж в плане драматургии то вообще на мой взгляд огонь. Парфенов на шаг приблизился к третьему подряд финалу, а с учетом турнирной сетки, то весьма вероятно.
ZjzoRe
ZjzoRe
   326 / 873
сегодня в 19:46
красавцы, выстояли! Погребняк до сих пор хорош, а Бумаля к психиатрам. Игрок Арсенала от удара упал в корчах в лучших традициях испанского балета)
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