Кутузов: «„Милан“ заплатил неаполитанской мафии 200 тыс. за Доннарумму»

Бывший футболист «Милана» рассказал несколько секретов о переходе в итальянский клуб вратаря .

Чем я занимаюсь? Запустил свой проект VK1 Global Sports Investment — индивидуально развиваю игроков по всем направлениям: правильный сон, методики, прием пищи, силовые тренировки, качественный отдых. Даже в Италии эта ниша, по сути, пуста. Кроме 4-5 лучших клубов этим мало кто занимается. Мне помогает главный физиотерапевт «Милана» Роберто Морози, он составляет индивидуальные программы для атлетов. С вратарями работает Джиджи Романо — он был одним из тренеров вратарей в «Милане» на протяжении 23 лет, сейчас работает в «Лугано». Росси, Абьятти, Антониоли прошли его школу. И это он, кстати, нашел и убедил руководство «Милана» подписать Доннарумму. За ним была охота на протяжении нескольких лет. Три раза в неделю до 16 он прилетал в Милан и тренировался с Джиджи. Когда наступил час икс, Доннарумма с утра сфотографировался с руководством «Интера», а вечером подписал контракт с «Миланом». Галлиани сомневался, а Джиджи убедил: «Если не возьмем его, могу здесь больше не работать». В итоге взяли, хотя сделка сложная была — пришлось заплатить неаполитанской мафии 200 тысяч.

Зачем? Там до сих пор по старым законам живут. Друг недавно звонил — украли часы и кошелек. Причем все сделали организованно. Видят, что мужчина крупный, и, чтобы не было проблем, — разыграли представление. Он вышел из гостиницы, тут к нему бабушка подходит, говорит: «Здесь не нужно часы носить. Лучше в сумку убери». Через пару минут подходят двое, пистолет в ноги и забирают сумку, далее появляются сочувствующие: кто-то звонит в полицию, кто-то жалеет, кто-то ахает. Это случилось в центре города. Пять лет назад с Инсинье часы сняли — там ни у кого иммунитета нет, даже у футболистов.