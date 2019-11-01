Джикия: «Ларссон еще не проставился, но я покажу ему хорошие рестораны»

Капитан «Спартака» после победы над «Ростовом» в матче 1/8 финала Кубка России ответил на вопрос касательно успехов нападающего красно-белых .

Джордан не проставился перед нами за дубль «Локомотиву». Сегодня он тоже слился. Но я этот вопрос взял на контроль, потому что мой ассист не должен пропадать. Я ему покажу хорошие рестораны в Москве. Только не грузинский. После него проблемы с весом. Я не знаю, сменил ли Джордан свой рацион, но то, что он показывает, нравится команде.