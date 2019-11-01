Джикия: «Ларссон еще не проставился, но я покажу ему хорошие рестораны»

Капитан «Спартака» Георгий Джикия после победы над «Ростовом» в матче 1/8 финала Кубка России ответил на вопрос касательно успехов нападающего красно-белых Джордана Ларссона.
Джордан не проставился перед нами за дубль «Локомотиву». Сегодня он тоже слился. Но я этот вопрос взял на контроль, потому что мой ассист не должен пропадать. Я ему покажу хорошие рестораны в Москве. Только не грузинский. После него проблемы с весом. Я не знаю, сменил ли Джордан свой рацион, но то, что он показывает, нравится команде.
Также прошедший матч оценил главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско.
Жикия начнет водить Ларссона по ресторанам, дальше вход пойдет самогон... когда-то сам Жикия попался на ловушку Глушакова.
p.s. Хенрик, жаль но твой сын пойдет по наклонной, в спартаке его испортят, рестораны, бани, негры...
Жикия начнет водить Ларссона по ресторанам, дальше вход пойдет самогон... когда-то сам Жикия попался на ловушку Глушакова.
p.s. Хенрик, жаль но твой сын пойдет по наклонной, в спартаке его испортят, рестораны, бани, негры...
Спартааааааааааак!!!!
Спартааааааааааак!!!!