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Джикия: «Ларссон еще не проставился, но я покажу ему хорошие рестораны»

сегодня, 00:09
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)2 : 1Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

Капитан «Спартака» Георгий Джикия после победы над «Ростовом» в матче 1/8 финала Кубка России ответил на вопрос касательно успехов нападающего красно-белых Джордана Ларссона.

Джордан не проставился перед нами за дубль «Локомотиву». Сегодня он тоже слился. Но я этот вопрос взял на контроль, потому что мой ассист не должен пропадать. Я ему покажу хорошие рестораны в Москве. Только не грузинский. После него проблемы с весом. Я не знаю, сменил ли Джордан свой рацион, но то, что он показывает, нравится команде.

Также прошедший матч оценил главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско

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Все комментарии
Wivert
Wivert
   172 / 846
сегодня в 01:34
и баню не забудь
Jake Sully
Jake Sully
   24 / 846
сегодня в 01:16
все, хана!
Жикия начнет водить Ларссона по ресторанам, дальше вход пойдет самогон... когда-то сам Жикия попался на ловушку Глушакова.

p.s. Хенрик, жаль но твой сын пойдет по наклонной, в спартаке его испортят, рестораны, бани, негры...
Террпсихора
Террпсихора
сегодня в 00:48
две игры выиграли и понеслось...
Тыдышко
Тыдышко
   312 / 846
сегодня в 00:45
Важнейшие новости!!!
Спартааааааааааак!!!!
Wolverhampton
Wolverhampton
   668 / 846
сегодня в 00:41
Свиньям лишь бы нажраться!
MACBARTON
MACBARTON
   549 / 846
сегодня в 00:36
Потом после ресторанов пойдут в местные легендарные Спартаковские Бани)))))
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