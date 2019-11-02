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Клопп рассказал о травме Салаха

сегодня, 10:10
Астон ВиллаЛоготип футбольный клуб Астон Вилла (Бирмингем)-:-Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль18:00 Не начался

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп накануне матча 11-го тура АПЛ с «Астон Виллой» рассказал о травме нападающего Мохамеда Салаха.

С ним все должно быть в порядке. Салах должен был заниматься своими делами, но в пятницу он присутствовал на тренировке. Думаю, что эта ситуация больше раздражает его, нежели меня.

В его лодыжке собирается жидкость, но он должен справиться с этим. Мы вытащим его из этого состояния, и Мохамед вернется. Учитывая то, что я слушал от врачей, это небольшая травма, поэтому он должен быть в порядке. Сыграет ли он с «Астон Виллой»? Мы пока не решили.

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alexamit
alexamit
сегодня в 10:35
Здоровья Салаху!
чемпионство с душком
чемпионство с душком
сегодня в 10:20
До свадьбы заживёт
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