Клопп рассказал о травме Салаха

Главный тренер «Ливерпуля» накануне матча 11-го тура АПЛ с «Астон Виллой» рассказал о травме нападающего .

С ним все должно быть в порядке. Салах должен был заниматься своими делами, но в пятницу он присутствовал на тренировке. Думаю, что эта ситуация больше раздражает его, нежели меня.

В его лодыжке собирается жидкость, но он должен справиться с этим. Мы вытащим его из этого состояния, и Мохамед вернется. Учитывая то, что я слушал от врачей, это небольшая травма, поэтому он должен быть в порядке. Сыграет ли он с «Астон Виллой»? Мы пока не решили.