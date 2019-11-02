Клопп: «УЕФА и ФИФА думают не о футболистах, а о своем кошельке»

Главный тренер «Ливерпуля» подверг критике огромное количество игр в разных турнирах и нежелание футбольных чиновников думать об игроках. Ранее тренер уже заявлял, что клуб может отказаться от участия в Кубке английской Лиги.

Кубок Лиги волнует Футбольную ассоциацию и Английскую футбольную лигу, но никто не желает об этом говорить. Ко всему прочему УЕФА решает создать Лигу наций, чтобы нагрузить парней, которые и так довольно заняты, еще несколькими интенсивными матчами. А потом мы удивляемся, почему лучшие игроки мира не могут выступать на высшем уровне так долго, как этого хочется, или получают серьезные травмы.