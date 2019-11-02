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Клопп: «УЕФА и ФИФА думают не о футболистах, а о своем кошельке»

сегодня, 08:13

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подверг критике огромное количество игр в разных турнирах и нежелание футбольных чиновников думать об игроках. Ранее тренер уже заявлял, что клуб может отказаться от участия в Кубке английской Лиги.

Кубок Лиги волнует Футбольную ассоциацию и Английскую футбольную лигу, но никто не желает об этом говорить. Ко всему прочему УЕФА решает создать Лигу наций, чтобы нагрузить парней, которые и так довольно заняты, еще несколькими интенсивными матчами. А потом мы удивляемся, почему лучшие игроки мира не могут выступать на высшем уровне так долго, как этого хочется, или получают серьезные травмы.

Если вы выступаете за сборную своей страны и участвуете во всех крупных турнирах, у вас есть только две недели отпуска в год. Это факт. Две недели для Мане, Салаха, Хендерсона. У них две недели на отдых в году. При тяжелой физической работе нельзя сказать: «Эта игра для нас не важна или этот матч нам действительно не нужно играть». Вот такая ситуация. Есть несколько решений этой проблемы, но не было ни одного дня, когда ФИФА, УЕФА, АПЛ, Футбольная лига и другие лиги сели бы за стол и думали об игроках, а не о своем кошельке.

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заDOOMчивый
заDOOMчивый
   258 / 838
сегодня в 09:28
ну надо расставлять приоритеты, что и делает Юра: АПЛ и ЛЧ дляосновы и Англокубки - резвись молодёжь,всё в ваших руках,ну выделим вам несколько лавочников,для поддержания турнира.Едут на клубный чемпионат - пусть там играют резервисты,а турнир выигрывает Тотенхем или МЮ,им же надо хоть какой то трофей привезти.Пусть наша основа отдыхает и набирается сил к боксин-дею.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
   420 / 838
сегодня в 09:28
Ну как бы и футболисты тоже думают только о своем кошельке.
Так же и тренера думают о своих кошельках..
вон Моур и Конте сколько отсудили у своих бывших клубов за разрыв контрактов.

Так что одним можно, а другим нет? Уверен, что и у Клоппа есть неустойка в контракте.
Союзник противников
Союзник противников
   46 / 838
сегодня в 09:13
Это так.А зрительского интереса-ноль.Из этого же котла и ВАРево.
post-navigator
post-navigator ответил Triem
   86 / 838
сегодня в 09:12
Это не новость! Как сказал один типично «умный» человек: «Капитализм, счастье, за**ись!» (Ю. Дудь)
Это у них - капитализм.
У нас - либеральный феодализм с курсом на рабовладельческий строй! ;)
post-navigator
post-navigator ответил mihaluch
   86 / 838
сегодня в 09:09
Клопп ещё не знает что такое РФС.
Клопп знает за РФС главное:
СпартакМосква. Семь-ноль!
Triem
Triem
   600 / 838
сегодня в 08:46
Это не новость! Как сказал один типично «умный» человек: «Капитализм, счастье, за**ись!» (Ю. Дудь)
mihaluch
mihaluch
   70 / 838
сегодня в 08:40
Клопп ещё не знает что такое РФС.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   14 / 838
сегодня в 08:29
Зато они все миллионеры.
Взять простого работягу, он пашет побольше футболистов, и за гроши.
Ах, да, отпуск у них почти месяц...
Nafnafik
Nafnafik
сегодня в 08:23
В свином РФС такая же фигня.
нечитайло
нечитайло
   671 / 838
сегодня в 08:20
Разогнать пора
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