Клопп: «УЕФА и ФИФА думают не о футболистах, а о своем кошельке»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подверг критике огромное количество игр в разных турнирах и нежелание футбольных чиновников думать об игроках. Ранее тренер уже заявлял, что клуб может отказаться от участия в Кубке английской Лиги.
Кубок Лиги волнует Футбольную ассоциацию и Английскую футбольную лигу, но никто не желает об этом говорить. Ко всему прочему УЕФА решает создать Лигу наций, чтобы нагрузить парней, которые и так довольно заняты, еще несколькими интенсивными матчами. А потом мы удивляемся, почему лучшие игроки мира не могут выступать на высшем уровне так долго, как этого хочется, или получают серьезные травмы.
Если вы выступаете за сборную своей страны и участвуете во всех крупных турнирах, у вас есть только две недели отпуска в год. Это факт. Две недели для Мане, Салаха, Хендерсона. У них две недели на отдых в году. При тяжелой физической работе нельзя сказать: «Эта игра для нас не важна или этот матч нам действительно не нужно играть». Вот такая ситуация. Есть несколько решений этой проблемы, но не было ни одного дня, когда ФИФА, УЕФА, АПЛ, Футбольная лига и другие лиги сели бы за стол и думали об игроках, а не о своем кошельке.
Так же и тренера думают о своих кошельках..
вон Моур и Конте сколько отсудили у своих бывших клубов за разрыв контрактов.
Так что одним можно, а другим нет? Уверен, что и у Клоппа есть неустойка в контракте.
Так же и тренера думают о своих кошельках..
вон Моур и Конте сколько отсудили у своих бывших клубов за разрыв контрактов.
Так что одним можно, а другим нет? Уверен, что и у Клоппа есть неустойка в контракте.
У нас - либеральный феодализм с курсом на рабовладельческий строй! ;)
У нас - либеральный феодализм с курсом на рабовладельческий строй! ;)
СпартакМосква. Семь-ноль!
СпартакМосква. Семь-ноль!
Взять простого работягу, он пашет побольше футболистов, и за гроши.
Ах, да, отпуск у них почти месяц...
Взять простого работягу, он пашет побольше футболистов, и за гроши.
Ах, да, отпуск у них почти месяц...