Рибери: «Серия А – хороший чемпионат, в нем много отличных команд»

Полузащитник «Фиорентины» поделился впечатлениями от игры в Серии А.

Серия А – хороший чемпионат, в нем много отличных команд. И в плане болельщиков, и в плане стадионов все отличается от Германии, где я играл раньше.

Наш наставник Винченцо Монтелла - молод, но очень близок к игрокам. Мне он нравится. Также мне по душе местная культура, способ мышления.

Я провожу много времени на тренировках, а после еду домой, чтобы отдохнуть и провести время с семьей. У «Фиорентины» великая история, за нее выступали много великих футболистов и великих людей: Габриэль Батистута, Роберто Баджо, Лука Тони.