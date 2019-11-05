Кандрева: «Этот сезон – совершенно другая история для „Интера“»

Полузащитник «Интера» оценил работу наставника команды . Кандрева поделился мнением о главном тренере на пресс-конференции, посвященной предстоящему матчу миланцев с дортмундской «Боруссией» в ЛЧ .

Этот сезон – совершенно другая история для «Интера». Для меня Конте важен, он важен для всей команды. Мы увидели, как уже в эти первые месяцы работы с «Интером» он помог нам значительно улучшить работу на тренировках и игру в матчах – как дома, так и на выезде.