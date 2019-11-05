Кандрева: «Этот сезон – совершенно другая история для „Интера“»

Полузащитник «Интера» Антонио Кандрева оценил работу наставника команды Антонио Конте. Кандрева поделился мнением о главном тренере на пресс-конференции, посвященной предстоящему матчу миланцев с дортмундской «Боруссией» в ЛЧ.
Этот сезон – совершенно другая история для «Интера». Для меня Конте важен, он важен для всей команды. Мы увидели, как уже в эти первые месяцы работы с «Интером» он помог нам значительно улучшить работу на тренировках и игру в матчах – как дома, так и на выезде.
Отметим, что ранее Конте высказался о предстоящей встрече с «Боруссией».
Больше не отскочет
Больше не отскочет
Не думал, что доживу до того дня, когда интеристы начнут молится на гоббов)
Меацца переворачивается в гробу, ахаха)
Не думал, что доживу до того дня, когда интеристы начнут молится на гоббов)
Меацца переворачивается в гробу, ахаха)
Это не идет на пользу серии А
Это не идет на пользу серии А
А иначе по твоей логике, Франция тоже, не должна была бы дойти до финала Евро и не выиграла ЧМ, ведь в Лиге1 тоже доминирует ПСЖ.
А иначе по твоей логике, Франция тоже, не должна была бы дойти до финала Евро и не выиграла ЧМ, ведь в Лиге1 тоже доминирует ПСЖ.