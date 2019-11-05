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Кандрева: «Этот сезон – совершенно другая история для „Интера“»

05 ноября 2019, 00:30
БоруссияЛоготип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд)3 : 2Логотип футбольный клуб Интер (Милан)ИнтерМатч завершен

Полузащитник «Интера» Антонио Кандрева оценил работу наставника команды Антонио Конте. Кандрева поделился мнением о главном тренере на пресс-конференции, посвященной предстоящему матчу миланцев с дортмундской «Боруссией» в ЛЧ.

Этот сезон – совершенно другая история для «Интера». Для меня Конте важен, он важен для всей команды. Мы увидели, как уже в эти первые месяцы работы с «Интером» он помог нам значительно улучшить работу на тренировках и игру в матчах – как дома, так и на выезде.

Отметим, что ранее Конте высказался о предстоящей встрече с «Боруссией».

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
   54 / 946
05 ноября в 11:54
Удачи Дортмунду!
Князь с офтопа меломана
Князь с офтопа меломана
   5 / 946
05 ноября в 10:16
    Don Nerazzurri
    Don Nerazzurri ответил Князь с офтопа меломана
       148 / 946
    05 ноября в 09:49
    Скажи, нерадзурец, ты в экстазе от 3 гоббов в структуре интера? Ахаха)
      NGYRZ
      NGYRZ ответил Roman Borovikov
         34 / 946
      05 ноября в 08:40
      Так вся основа Псж(за искл. пары игроков) вообще игроки других чемпионатов, а в Италии исторически лучшие игроки выступают на внутреннем первенстве))
      Так у Юве тоже самое, что и у Псж, а те что есть игроки, это футболисты запаса/замены.
      Князь с офтопа меломана
      Князь с офтопа меломана
         5 / 946
      05 ноября в 08:32
        Князь с офтопа меломана
        Князь с офтопа меломана ответил Don Nerazzurri
           5 / 946
        05 ноября в 08:31
        И что? Ахаха)
        Больше не отскочет
        Don Nerazzurri
        Don Nerazzurri ответил Князь с офтопа меломана
           148 / 946
        05 ноября в 08:28
        История косого гобба и гобба в парике, ахаха) Не думал, что доживу до того дня, когда интеристы начнут молится на гоббов) Меацца переворачивается в гробу, ахаха)
        Слышал, Тен Хаг остаётся в Аякса. Аха)))
        Князь с офтопа меломана
        Князь с офтопа меломана
           5 / 946
        05 ноября в 08:10
          STVA 1
          STVA 1
             90 / 946
          05 ноября в 08:06
          Не все так хорошо в Интере.
          Roman Borovikov
          Roman Borovikov ответил NGYRZ
             31 / 946
          05 ноября в 07:10
          Так вся основа Псж(за искл. пары игроков) вообще игроки других чемпионатов, а в Италии исторически лучшие игроки выступают на внутреннем первенстве))
          Карабахский Дрон
          Карабахский Дрон
             232 / 946
          05 ноября в 07:03
          Но все такая же картонная. ВАР и судьи играют за Интер(
          Это не идет на пользу серии А
          NGYRZ
          NGYRZ ответил Roman Borovikov
             34 / 946
          05 ноября в 06:17
          Жаль, очень жаль, есть такого не будет то Сериал станет самой скучной лигой в последнее десятилетие, а это не идёт на пользу Итальянскому футболу. Я напрямую связываю доминирование Юве и не выход Италии на ЧМ2018, нет конкурентов - нет роста игроков/клубов/тренеров(((
          Совершенно не связанные друг с другом вещи.

          А иначе по твоей логике, Франция тоже, не должна была бы дойти до финала Евро и не выиграла ЧМ, ведь в Лиге1 тоже доминирует ПСЖ.
          Roman Borovikov
          Roman Borovikov ответил 773sergeytank
             31 / 946
          05 ноября в 01:13
          Дрюкалка не подросла, игра в Милане снова это подтвердила))
          Жаль, очень жаль, есть такого не будет то Сериал станет самой скучной лигой в последнее десятилетие, а это не идёт на пользу Итальянскому футболу. Я напрямую связываю доминирование Юве и не выход Италии на ЧМ2018, нет конкурентов - нет роста игроков/клубов/тренеров(((
          773sergeytank
          773sergeytank ответил Roman Borovikov
             99 / 946
          05 ноября в 01:06
          Дрюкалка не подросла, игра в Милане снова это подтвердила))
          Roman Borovikov
          Roman Borovikov
             31 / 946
          05 ноября в 01:00
          Ну давай те навяжите интригу, дрю...те Юве)))
          773sergeytank
          773sergeytank
             99 / 946
          05 ноября в 00:41
          Кандерево знатно лижет гоббу))
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