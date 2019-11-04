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Фавр: «Гетце нужно смириться с конкуренцией»

04 ноября 2019, 23:17

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Люсьен Фавр рассказал о полузащитнике клуба Марио Гетце:

Марио является кумиром для всей Германии, потому что забил победный гол в финале ЧМ-2014. Такое навсегда останется в истории.

Гетце - хороший игрок. В прошлом году он регулярно играл с октября. В этом сезоне он играет меньше. Везде есть конкуренция, иногда такое случается. Марио нужно смириться с этим. Конкуренция может дать толчок к развитию.

Ранее Фавр рассказал о своей работе с форвардом «Брешии» Марио Балотелли, когда был наставником «Ниццы». 

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Все комментарии
galem72
galem72
   165 / 946
05 ноября в 11:03
Марио нужно смириться, что он уже сдулся.
Конунг Рагнар
Конунг Рагнар
   67 / 946
05 ноября в 08:01
Боюсь, что Марио уже не сможет развиваться
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
   472 / 946
05 ноября в 06:40
Так и останется нераскрывшимся талантом.
КЭТиК
КЭТиК
   241 / 946
05 ноября в 04:29
Стареет игрок.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   220 / 946
05 ноября в 00:45
Врядли Гетце может что либо помочь, кажется он навсегда застрял в 2014-м.
cska plus
cska plus
   18 / 946
04 ноября в 23:46
Надо перебираться в другой клуб.
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