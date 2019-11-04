Фавр: «Гетце нужно смириться с конкуренцией»

Главный тренер дортмундской «Боруссии» рассказал о полузащитнике клуба :

Марио является кумиром для всей Германии, потому что забил победный гол в финале ЧМ -2014. Такое навсегда останется в истории.

Гетце - хороший игрок. В прошлом году он регулярно играл с октября. В этом сезоне он играет меньше. Везде есть конкуренция, иногда такое случается. Марио нужно смириться с этим. Конкуренция может дать толчок к развитию.