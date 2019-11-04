Фавр: «Гетце нужно смириться с конкуренцией»

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Люсьен Фавр рассказал о полузащитнике клуба Марио Гетце:
Марио является кумиром для всей Германии, потому что забил победный гол в финале ЧМ-2014. Такое навсегда останется в истории.
Гетце - хороший игрок. В прошлом году он регулярно играл с октября. В этом сезоне он играет меньше. Везде есть конкуренция, иногда такое случается. Марио нужно смириться с этим. Конкуренция может дать толчок к развитию.
Ранее Фавр рассказал о своей работе с форвардом «Брешии» Марио Балотелли, когда был наставником «Ниццы».