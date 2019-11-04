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Вальверде: «„Барселона“ ожидает непростой матч со „Славией“»

04 ноября 2019, 20:42
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона0 : 0Логотип футбольный клуб Славия (Прага)СлавияМатч завершен

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде рассказал, что думает о предстоящей игре со «Славией» в рамках 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов:

Мы ожидаем примерно такой же матч, как в Праге. «Славия» остается верной своему стилю - это команда, которая играет в силовой футбол и может быть очень опасной в штрафной площади.

В начале сезона мы плохо играли на выезде, потом все наладилось и мы добыли три победы подряд. И вот теперь мы снова проиграли [в гостях у «Леванте»]. Хотим вернуть ту игру на выезде, что показывали перед матчем с «Леванте».

 В матче 3-го тура между этими командами победу одержал каталонский клуб с минимальным преимуществом.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
   287 / 946
05 ноября в 10:57
Можно и споткнуться.
barcamilan
barcamilan
   475 / 946
05 ноября в 09:23
для вас все матчи непростые
This is BarCa
This is BarCa
   863 / 946
05 ноября в 08:40
С таким тренером как ты, "непростой" это лучший исход матча.
Князь с офтопа меломана
Князь с офтопа меломана ответил Vis1899
   5 / 946
05 ноября в 08:01
Если я раздражаю барсуков, пусть разбегаются по норам, ахаха)
Vis1899
Vis1899 ответил Князь сажал врагов на посох
   330 / 946
05 ноября в 04:54
После Леванте все барсуки дрожат. Аха-ха)
При таком тренере Барса может уступить кому угодно. Вальверде мне чем то тебя напоминает, тоже всех раздражает, но уйти смелости не хватает.
ATG
ATG
   402 / 946
04 ноября в 23:51
''Мы ожидаем примерно такой же матч, как в Праге''

И вот не стыдно такое говорить ? Знаем что на выезде Барса при Муравье может устроится на 4 - 0 НО НЕ ДОМА ЖЕ ! Задалбал он уже конкретно
ЮЗИК
ЮЗИК
   300 / 946
04 ноября в 23:05
Дожились что Славия стала грозным соперником
obana777
obana777
   195 / 946
04 ноября в 22:37
Вот это уже точно бред.
fanliverpoolfan 2
fanliverpoolfan 2
   81 / 946
04 ноября в 22:11
Вухахахахахахаха
Князь с офтопа меломана
Князь с офтопа меломана ответил Raamtvall
   5 / 946
04 ноября в 22:07
Вы сначала у паровозов своих выиграйте, убогие. А то опять пропустите фигню, потом будете судорожно час отскакивать. Если один раз повезло, думаете, захалявит опять? У Интера-то в ЛЧ запросы щас невысокие, это у вас ежегодные бабские сопли про какой-то там кубок, в итоге уже голландская школота об вас ноги вытирает. Щас вот паровозы на очереди. А они дома, ваших ручных свистунов и подавно не будет.
Аха-ха), так и знал, что вспыхнешь, как спичка. Оно и понятно, после кабинетных "чемпионств" интер стал ничтожен и жалок. А претендентов на этот кубок много и Ювентус далеко не самый первый, так как благодаря вам отстали от топов других лиг лет на 10. Тем не менее с донной полузащитой, которую даже Лечче и Дженоа возит, дважды играли в финалах и стабильно в плейоф играем. Ещё пару-тройку лет и будем всех долбить.
А если Локо сольём, то ничего страшного, лучше Российскому клубу слить, а не каким-то дырявым матрасам, которых интеристка Симона дрессирует, аха-ха)

Надеюсь завтра шмели осадят интер по полной))
Raamtvall
Raamtvall ответил Князь с офтопа меломана
   385 / 946
04 ноября в 21:24
Что ждёшь от "великого" интора?)
Вы сначала у паровозов своих выиграйте, убогие. А то опять пропустите фигню, потом будете судорожно час отскакивать. Если один раз повезло, думаете, захалявит опять? У Интера-то в ЛЧ запросы щас невысокие, это у вас ежегодные бабские сопли про какой-то там кубок, в итоге уже голландская школота об вас ноги вытирает. Щас вот паровозы на очереди. А они дома, ваших ручных свистунов и подавно не будет.
Князь с офтопа меломана
Князь с офтопа меломана ответил Raamtvall
   5 / 946
04 ноября в 21:19
Физручелло в ужасе начал стелить соломку перед каждым матчем.
Что ждёшь от "великого" интора?)
Князь с офтопа меломана
Князь с офтопа меломана ответил Шишанутый
   5 / 946
04 ноября в 21:18
Ожидаем очередного поражения Барселоны.
Тогда интеру конец. Если барса будет висеть на стельке, то не станет сливать игру змеям)
Raamtvall
Raamtvall
   385 / 946
04 ноября в 21:18
Физручелло в ужасе начал стелить соломку перед каждым матчем.
fcbarcelona.com
fcbarcelona.com ответил Шишанутый
   337 / 946
04 ноября в 21:15
Ожидаем очередного поражения Барселоны.
когда Шишанутый ожидает поражения Барселоны, Барселона всегда выигрывает. победа Барселоны.
Виссарионович
Виссарионович
   89 / 946
04 ноября в 21:13
С составом Барсы, у Славии на поле одновременно должно быть 40 человек и все равно матч должен закончиться в пользу Барсы.
Шишанутый
Шишанутый
   57 / 946
04 ноября в 21:11
Ожидаем очередного поражения Барселоны.
grafff
grafff
   761 / 946
04 ноября в 21:09
Он что смеется?
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох
   16 / 946
04 ноября в 20:56
После Леванте все барсуки дрожат. Аха-ха)
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