Вальверде: «„Барселона“ ожидает непростой матч со „Славией“»

Главный тренер «Барселоны» рассказал, что думает о предстоящей игре со «Славией» в рамках 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов:

Мы ожидаем примерно такой же матч, как в Праге. «Славия» остается верной своему стилю - это команда, которая играет в силовой футбол и может быть очень опасной в штрафной площади.

В начале сезона мы плохо играли на выезде, потом все наладилось и мы добыли три победы подряд. И вот теперь мы снова проиграли [в гостях у «Леванте»]. Хотим вернуть ту игру на выезде, что показывали перед матчем с «Леванте».