Вальверде: «„Барселона“ ожидает непростой матч со „Славией“»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде рассказал, что думает о предстоящей игре со «Славией» в рамках 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов:
Мы ожидаем примерно такой же матч, как в Праге. «Славия» остается верной своему стилю - это команда, которая играет в силовой футбол и может быть очень опасной в штрафной площади.
В начале сезона мы плохо играли на выезде, потом все наладилось и мы добыли три победы подряд. И вот теперь мы снова проиграли [в гостях у «Леванте»]. Хотим вернуть ту игру на выезде, что показывали перед матчем с «Леванте».
В матче 3-го тура между этими командами победу одержал каталонский клуб с минимальным преимуществом.
И вот не стыдно такое говорить ? Знаем что на выезде Барса при Муравье может устроится на 4 - 0 НО НЕ ДОМА ЖЕ ! Задалбал он уже конкретно
И вот не стыдно такое говорить ? Знаем что на выезде Барса при Муравье может устроится на 4 - 0 НО НЕ ДОМА ЖЕ ! Задалбал он уже конкретно
А если Локо сольём, то ничего страшного, лучше Российскому клубу слить, а не каким-то дырявым матрасам, которых интеристка Симона дрессирует, аха-ха)
Надеюсь завтра шмели осадят интер по полной))
А если Локо сольём, то ничего страшного, лучше Российскому клубу слить, а не каким-то дырявым матрасам, которых интеристка Симона дрессирует, аха-ха)
Надеюсь завтра шмели осадят интер по полной))