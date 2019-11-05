Альба получил травму в матче против «Славии»

Защитник «Барселоны» Жорди Альба получил повреждение в матче против «Славии». Футболист отыграл первый тайм, после чего был заменен на Серхи Роберто.
По предварительным данным, у Альбы травма подколенного сухожилия левой ноги.
Защитник «Барселоны» Жорди Альба получил повреждение в матче против «Славии». Футболист отыграл первый тайм, после чего был заменен на Серхи Роберто.
По предварительным данным, у Альбы травма подколенного сухожилия левой ноги.
надеюсь Фирпо дадут игровое время.
надеюсь Фирпо дадут игровое время.