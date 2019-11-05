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Альба получил травму в матче против «Славии»

05 ноября 2019, 23:34
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона0 : 0Логотип футбольный клуб Славия (Прага)СлавияМатч завершен

Защитник «Барселоны» Жорди Альба получил повреждение в матче против «Славии».  Футболист отыграл первый тайм, после чего был заменен на Серхи Роберто.

По предварительным данным, у Альбы травма подколенного сухожилия левой ноги.

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Все комментарии
Belgie2009
Belgie2009 ответил da da da
   476 / 946
06 ноября в 02:44
не трать время на писанину, покупай.
da da da
da da da
   554 / 946
05 ноября в 23:43
ну что,надо купить нападающего или полузащитника))
надеюсь Фирпо дадут игровое время.
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