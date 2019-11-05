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Андре Гомеш выписан из больницы

05 ноября 2019, 17:59
ЭвертонЛоготип футбольный клуб Эвертон (Ливерпуль)1 : 1Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)ТоттенхэмМатч завершен

Полузащитник  «Эвертона»  Андре Гомеш выписан из больницы после операции.

Напомним, что на выходных игрок получил жуткий перелом правой лодыжки в матче 11-го тура чемпионата Англии против «Тоттенхэма».

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cannongun
cannongun
   151 / 946
05 ноября в 21:08
красавчик, поправляйся.
cska plus
cska plus
   18 / 946
05 ноября в 21:06
Здоровья Гомешу!
Землянин
Землянин ответил Князь сажал врагов на посох
   58 / 946
05 ноября в 21:00
Ого, здорово!!!)
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил Землянин
   16 / 946
05 ноября в 20:31
Хорошо, Я не в теме , к сожалению, за кухней Клоппа не слежу, он тренер хороший, без меня разберётся))) А если по теме, то с переломами лучше всеж таки не шутить, удачно провести операцию и отправиться домой, а то бывает по несколько раз кости по новой ломают, если не правильно срастаются. У мамы был тоже перелом в районе лодыжки, хорошо что всё удачно срослось с первого раза, да и друга после аварии лучше бы Я видел дома, а не навещали бы в больничной палате по расписанию после всех процедур!!!
А я ребёнку не дал ломать неправильно сросшиеся кости. Применил уже не раз проверенный способ при помощи комплекса упражнений. Ребёнок он как молодое дерево, нужно только направление роста костям/веткам задавать. Докторишки только удивлялись. А сразу говорили, что я испорчу жизнь ребёнку, а пацан мой в 9 лет уже выполняет нормативы КМС по спортивной гимнастике.
Землянин
Землянин ответил Князь сажал врагов на посох
   58 / 946
05 ноября в 20:04
Хорошо, Я не в теме , к сожалению, за кухней Клоппа не слежу, он тренер хороший, без меня разберётся)))

А если по теме, то с переломами лучше всеж таки не шутить, удачно провести операцию и отправиться домой, а то бывает по несколько раз кости по новой ломают, если не правильно срастаются. У мамы был тоже перелом в районе лодыжки, хорошо что всё удачно срослось с первого раза, да и друга после аварии лучше бы Я видел дома, а не навещали бы в больничной палате по расписанию после всех процедур!!!
ДСА
ДСА
   212 / 946
05 ноября в 19:47
Классный отдых обеспечен.
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил Землянин
   16 / 946
05 ноября в 19:43
Всем))) особенно Гомешу - здОрово, что уже выписали из больницы после операции)))
Ну не знаю. Мне лично как соловью. Да и Гомеш может повалялся бы на больничной койке. Клоп же сказал, что бедненьким апээловским ногомячистам очень тяжело живётся. Аха-ха)
Землянин
Землянин ответил Князь сажал врагов на посох
   58 / 946
05 ноября в 19:36
Всем)))
особенно Гомешу - здОрово, что уже выписали из больницы после операции)))
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил Землянин
   16 / 946
05 ноября в 19:31
Здорово)
Кому?
Землянин
Землянин
   58 / 946
05 ноября в 18:23
Здорово)
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