Полузащитник «Эвертона» Андре Гомеш выписан из больницы после операции.
Напомним, что на выходных игрок получил жуткий перелом правой лодыжки в матче 11-го тура чемпионата Англии против «Тоттенхэма».
Полузащитник «Эвертона» Андре Гомеш выписан из больницы после операции.
Напомним, что на выходных игрок получил жуткий перелом правой лодыжки в матче 11-го тура чемпионата Англии против «Тоттенхэма».
А если по теме, то с переломами лучше всеж таки не шутить, удачно провести операцию и отправиться домой, а то бывает по несколько раз кости по новой ломают, если не правильно срастаются. У мамы был тоже перелом в районе лодыжки, хорошо что всё удачно срослось с первого раза, да и друга после аварии лучше бы Я видел дома, а не навещали бы в больничной палате по расписанию после всех процедур!!!
А если по теме, то с переломами лучше всеж таки не шутить, удачно провести операцию и отправиться домой, а то бывает по несколько раз кости по новой ломают, если не правильно срастаются. У мамы был тоже перелом в районе лодыжки, хорошо что всё удачно срослось с первого раза, да и друга после аварии лучше бы Я видел дома, а не навещали бы в больничной палате по расписанию после всех процедур!!!
особенно Гомешу - здОрово, что уже выписали из больницы после операции)))
особенно Гомешу - здОрово, что уже выписали из больницы после операции)))