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Фолланд: «Хотели оказать давление на „Локо“, взяв три очка с „Атлетико“»

07 ноября 2019, 07:05
БайерЛоготип футбольный клуб Байер (Леверкузен)2 : 1Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)АтлетикоМатч завершен

Нападающий «Байера» Кевин Фолланд прокомментировал победу над «Атлетико» (2:1) в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Для нас было крайне важно победить сегодня. Если вы посмотрите на нашу группу, то увидите, что мы нуждаемся в очках. Эта игра также была важна для наших руководителей, мы должны были доказать, что можем противостоять таким командам, как «Атлетико».

Мы хотели оказать давление на «Локомотив», и я думаю, что мы это сделали, взяв сегодня три очка. Теперь важно добыть там [в Москве] победу, но это будет непросто.

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Все комментарии
Али Самаркандский
Али Самаркандский
   341 / 946
07 ноября в 13:34
Интересно. Во как.
Dirty_Harry
Dirty_Harry
   204 / 946
07 ноября в 10:36
Всех можно обыгрывать или хотя бы играть на равных
STVA 1
STVA 1
   90 / 946
07 ноября в 07:31
Целая стратегия)))
Можно подумать,что паровозы обделались уже!
Роман Романов
Роман Романов
   607 / 946
07 ноября в 07:05
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