Фолланд: «Хотели оказать давление на „Локо“, взяв три очка с „Атлетико“»

Нападающий «Байера» прокомментировал победу над «Атлетико» (2:1) в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Для нас было крайне важно победить сегодня. Если вы посмотрите на нашу группу, то увидите, что мы нуждаемся в очках. Эта игра также была важна для наших руководителей, мы должны были доказать, что можем противостоять таким командам, как «Атлетико».

Мы хотели оказать давление на «Локомотив», и я думаю, что мы это сделали, взяв сегодня три очка. Теперь важно добыть там [в Москве] победу, но это будет непросто.