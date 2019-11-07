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Зидан: «Бензема теперь так же значим для истории „Реала“, как Роналду»

07 ноября 2019, 06:09
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)6 : 0Логотип футбольный клуб Галатасарай (Стамбул)ГалатасарайМатч завершен

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан после победы над «Галатасараем» (6:0) в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов похвалил своего подопечного Карима Бензема, оформившего дубль в этой встрече.

Статистика Бензема говорит сама за себя. Те, кто любит футбол, знают, что он классный футболист. Он значим для команды и атаки «Реала». Он очень хорошо знает своё дело.

Единственное, что изменилось в нём после ухода Криштиану Роналду, это то, что Карим стал более зрелым.

Я очень рад за него. Это правда, что он превзошёл легенду клуба Альфредо ди Стефано [забив 50-й гол в еврокубках]. Теперь он как Криштиану Роналду для истории «Реала».

Он делает потрясающие вещи, мы просто должны наслаждаться этим и извлекать максимальную выгоду.

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Все комментарии
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина ответил Гавроша
   236 / 946
07 ноября в 19:02
Если бы не было роналду в реале, может бензема больше его забил бы.
Ясное дело,что даже больше Месси, если бы Ома не было вообще.
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина
   236 / 946
07 ноября в 19:01
забил половину голов Роналду и уже Легенда и такой же как Кришти... У него "чайник" там не перекипел?
Manny_Pacquiao
Manny_Pacquiao
   610 / 946
07 ноября в 11:49
Зидан наверное траву курнул с Алжира. Бензема должен на тебя молиться, иначе бы давно ушёл из Реала. Сейчас реалу не нужна девятка с душой десятки, нужен киллер в штрафной. Уже есть азар, вингер с душой десятки. Поставьте Йовича вместо дерева.
S.L.I.P.
S.L.I.P.
   470 / 946
07 ноября в 11:06
Йович: "вот здорово".
sihafazatron
sihafazatron
   17 / 946
07 ноября в 08:57
Значит скоро выкинут бензема, как и любую другую легенду реала
Гавроша
Гавроша
   46 / 946
07 ноября в 08:17
Если бы не было роналду в реале, может бензема больше его забил бы.
COCU
COCU
   653 / 946
07 ноября в 07:52
По ходу Бензема удерживает в заложниках семью Зидана, иначе это не объяснить )))
Али Самаркандский
Али Самаркандский
   341 / 946
07 ноября в 07:34
Ожидаемо.
NGYRZ
NGYRZ
   34 / 946
07 ноября в 06:26
Ему до истории Криштиану Роналду в Реале, как сборной Люксенбурга до ЧМ.
eleven LC
eleven LC
   231 / 946
07 ноября в 06:22
Зидан иногда может и такое сказануть,ну ничего,бывает!
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