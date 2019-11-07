Зидан: «Бензема теперь так же значим для истории „Реала“, как Роналду»

Главный тренер «Реала» после победы над «Галатасараем» (6:0) в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов похвалил своего подопечного , оформившего дубль в этой встрече.

Статистика Бензема говорит сама за себя. Те, кто любит футбол, знают, что он классный футболист. Он значим для команды и атаки «Реала». Он очень хорошо знает своё дело.

Единственное, что изменилось в нём после ухода Криштиану Роналду, это то, что Карим стал более зрелым.

Я очень рад за него. Это правда, что он превзошёл легенду клуба Альфредо ди Стефано [забив 50-й гол в еврокубках]. Теперь он как Криштиану Роналду для истории «Реала».

Он делает потрясающие вещи, мы просто должны наслаждаться этим и извлекать максимальную выгоду.