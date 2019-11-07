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Родриго: «Когда „Бернабеу“ поёт твоё имя, понимаешь, что мечта сбылась»

07 ноября 2019, 06:43
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)6 : 0Логотип футбольный клуб Галатасарай (Стамбул)ГалатасарайМатч завершен

Нападающий «Реала» Родриго поделился впечатлениями после разгромной победы над «Галатасараем» (6:0) в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов. 18-летний бразилец оформил хет-трик и сделал результативную передачу в этой встрече.

Когда слышишь, как «Бернабеу» поёт твоё имя, понимаешь, что мечта сбылась. Я счастлив, это был замечательный вечер. Однако я должен сохранять спокойствие. Всё происходит намного быстрее, чем я ожидал, когда перешёл в «Реал». Но я стараюсь сохранять хладнокровие и продолжать работать каждый день.

Уверен, что мои одноклубники написали приятные вещи на мяче [который я заберу домой], потому что они хорошие люди и заставляют меня верить в себя.

С Каримом [Бензема] всё становится значительно проще. Это потрясающий футболист, и я очень рад играть рядом с ним.

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Все комментарии
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin ответил Роман Романов
   373 / 946
07 ноября в 12:53
Хотелось бы чтоб зажглась новая звезда. Да только вряд-ли.
Чего это вряд ли? Родриго со старта уже круче чем Винисиус. У того только пиар и ненужный дриблинг с потерей мяча в каждом втором случае.
сложно представить, чтоб Винисиус три раза за матч смог попасть в створ ворот, Мажет и мажет постоянно . Родриго же очень продуктивно играет. Статистику посмотри его.
Gelious
Gelious ответил Funny_Smailik
   246 / 946
07 ноября в 09:05
Родриго: «Когда „Бернабеу“ поёт твоё имя, понимаешь, что мечта сбылась» Он незнает что сливки очень быстро могут переходить от пения к свисту. Соловьи маргариновые =)
Этим и хороши болельщики Реал Мадрид - лучшего клуба в мире. Мешают расслабляться и/или симулировать. Вон, МЮ своих Роналду и Янгов отучить от симуляций не мог, Барселона своих Суаресов и старую гвардию отучить не могла, а фанаты Мадрида Роналду отучили свистом. Команды мечтали защитить главный титул, но не могли. А Мадрид смог...дважды. В т.ч. потому что фанаты подгоняют. Никогда не понимал, с чего это нужно поддерживать всегда и всегда легенд, когда те начинают немного пользоваться своим статусом.
Ми Ша
Ми Ша
   221 / 946
07 ноября в 08:50
По лицу и действиям на поле видно, что парень умный. Удачи тебе Родриго.
Funny_Smailik
Funny_Smailik
   457 / 946
07 ноября в 08:01
Родриго: «Когда „Бернабеу“ поёт твоё имя, понимаешь, что мечта сбылась»

Он незнает что сливки очень быстро могут переходить от пения к свисту. Соловьи маргариновые =)
Али Самаркандский
Али Самаркандский
   341 / 946
07 ноября в 07:44
Барселона играла посредственно
Роман Романов
Роман Романов
   607 / 946
07 ноября в 07:07
Хотелось бы чтоб зажглась новая звезда. Да только вряд-ли.
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