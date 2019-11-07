Родриго: «Когда „Бернабеу“ поёт твоё имя, понимаешь, что мечта сбылась»

Нападающий «Реала» Родриго поделился впечатлениями после разгромной победы над «Галатасараем» (6:0) в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов. 18-летний бразилец оформил хет-трик и сделал результативную передачу в этой встрече.

Когда слышишь, как «Бернабеу» поёт твоё имя, понимаешь, что мечта сбылась. Я счастлив, это был замечательный вечер. Однако я должен сохранять спокойствие. Всё происходит намного быстрее, чем я ожидал, когда перешёл в «Реал». Но я стараюсь сохранять хладнокровие и продолжать работать каждый день.

Уверен, что мои одноклубники написали приятные вещи на мяче [который я заберу домой], потому что они хорошие люди и заставляют меня верить в себя.

С Каримом [Бензема] всё становится значительно проще. Это потрясающий футболист, и я очень рад играть рядом с ним.