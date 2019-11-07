Почеттино: «„Ливерпуль“ и „Наполи“ не смогли выиграть здесь в прошлом году»

Наставник «Тоттенхэма» прокомментировал выездную победу над «Црвеной Звездой» (4:0) в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Я доволен победой и тремя очками. Это был хороший матч для нас. Сон доказал, что силён психологически, и я им горжусь.

Мы очень довольны нашим выступлением. Это непростой стадион, и мы много говорили об этом до игры. «Ливерпулю» и «Наполи» не удалось победить здесь в прошлом сезоне, так что мы ожидали очень непростую игру. Однако отдача команды была потрясающа. Мы забили в ключевой момент первого тайма, и после контролировали игру и были лучше соперника.

Такие игры заставляют нас сплотиться и верить в достижение наших целей. Нужно продолжать в том же духе и взять ещё три очка для выхода в следующий этап.