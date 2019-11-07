ГлавнаяНовости

Почеттино: «„Ливерпуль“ и „Наполи“ не смогли выиграть здесь в прошлом году»

07 ноября 2019, 06:33
Црвена ЗвездаЛоготип футбольный клуб Црвена Звезда (Белград)0 : 4Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)ТоттенхэмМатч завершен

Наставник «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино прокомментировал выездную победу над «Црвеной Звездой» (4:0) в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Я доволен победой и тремя очками. Это был хороший матч для нас. Сон доказал, что силён психологически, и я им горжусь.

Мы очень довольны нашим выступлением. Это непростой стадион, и мы много говорили об этом до игры. «Ливерпулю» и «Наполи» не удалось победить здесь в прошлом сезоне, так что мы ожидали очень непростую игру. Однако отдача команды была потрясающа. Мы забили в ключевой момент первого тайма, и после контролировали игру и были лучше соперника.

Такие игры заставляют нас сплотиться и верить в достижение наших целей. Нужно продолжать в том же духе и взять ещё три очка для выхода в следующий этап.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Зидан: «Матч с „Эйбаром“ может оказаться ещё труднее остальных»
Сегодня, 03:46 Комментарии0
Вальверде: «Я всегда чувствовал уважение и поддержку „Барселоны“»
Сегодня, 03:21 Комментарии0
МакТоминэй: «МЮ может завоевать 3 трофея в этом сезоне»
Сегодня, 02:53 Комментарии3
Коста о мяче, забитом «Локомотиву»: «Мой самый красивый гол»
Сегодня, 01:38 Комментарии1
Гвардиола готов в будущем возглавить клуб Серии А
Сегодня, 00:55 Комментарии6
Клопп: «К игре с „Ман Сити“ нужно быть готовым с первой секунды»
Вчера, 22:41 Комментарии4
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина
   236 / 946
07 ноября в 18:47
Нашёл чем гордиться - помни Великую Баварию,которая вас на Родине вынесла вперёд ногами!!! йоперный мотиватор. В чемпионате идут на 11 месте,отскакивая в матчах с аутсайдерами и то не всегда. А тут видите ли - Остапа понесло! Там вас ещё Косоногий выручал,был бы Льорис то вообще без шансов!
Ювентус малышей не обижает - к примеру Локо,скромно выиграли дважды по 2-1 и никаких понтов. На выезде забили дважды между ног - вот это высший пилотаж! Мудрая Синьора сильна в своих изощрениях!
cannongun
cannongun
   151 / 946
07 ноября в 11:18
чётко отбомбили маракану
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
   510 / 946
07 ноября в 08:51
Молодцы конечно, но и сербы уже не прошлогодние.
КЭТиК
КЭТиК
   241 / 946
07 ноября в 08:28
Тоттенхэм взял свои очки.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100