Симеоне: «Я первый несу ответственность за поражение от „Байера“»

Главный тренер «Атлетико» прокомментировал поражение от «Байера» (1:2) в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Я первый человек, который должен нести ответственность за этот результат. Очевидно, что есть вещи, которые мне необходимо улучшить.

У нас были трудности в атаке, мы не создавали моментов. Автогол Партея? В футболе всегда есть место ошибкам и недочётам, и мы должны принять тот факт, что иногда они случаются.

Нам пришлось нелегко при стандартах. «Байер» очень хорошо их исполнял, отправляя высоких игроков на ближнюю штангу, именно так пришёл первый гол.

Мы должны спокойно оценить свою игру, укрепив те сильные стороны, которые у нас есть.