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Симеоне: «Я первый несу ответственность за поражение от „Байера“»

07 ноября 2019, 06:20
БайерЛоготип футбольный клуб Байер (Леверкузен)2 : 1Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)АтлетикоМатч завершен

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал поражение от «Байера» (1:2) в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Я первый человек, который должен нести ответственность за этот результат. Очевидно, что есть вещи, которые мне необходимо улучшить.

У нас были трудности в атаке, мы не создавали моментов. Автогол Партея? В футболе всегда есть место ошибкам и недочётам, и мы должны принять тот факт, что иногда они случаются.

Нам пришлось нелегко при стандартах. «Байер» очень хорошо их исполнял, отправляя высоких игроков на ближнюю штангу, именно так пришёл первый гол. 

Мы должны спокойно оценить свою игру, укрепив те сильные стороны, которые у нас есть.

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Все комментарии
RoninSibir
RoninSibir
вчера в 06:34
Если его сейчас с Атлетико попрут, будет отличный вариант для Баварии. Я серьезно.
galem72
galem72
   165 / 946
07 ноября в 11:07
Атлетам непременно нужна эмоциональная встряска и выкинуть Косту.
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
   510 / 946
07 ноября в 09:04
Сейчас всем испанским командам тяжело, у всех смена поколений - болезненный процесс.
EAGinLE
EAGinLE
   119 / 946
07 ноября в 08:19
Так уж получилось .
ДСА
ДСА
   212 / 946
07 ноября в 07:17
Сделали подлянку для Локомотива.
Дрессировщик хряков
Дрессировщик хряков
07 ноября в 06:28
Байер с победой!
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