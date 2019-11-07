Гасперини: «Во втором тайме мы переиграли „Манчестер Сити“»

Главный тренер «Аталанты» подвёл итоги матча с «Манчестер Сити» (1:1) в рамках 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

События в концовке матча позволяли нам довести игру до победы, когда у «Сити» осталось 10 человек, и в ворота встал полевой игрок. К сожалению, в этом отрезке матча было очень мало футбола. Они так долго проводили свою замену, а затем пытались удерживать мяч у углового флажка.

У нас всё ещё есть шанс [остаться] в Лиге чемпионов, но я был бы очень рад и месту в Лиге Европы.

«Манчестер Сити» превосходен в атаке, но в обороне они могут испытывать проблемы. Так что нам нужно было рисковать. Мы подняли планку, которую, как мы думали, уже не передвинуть, стали действовать быстрее, отбирать мяч, выигрывать единоборства, и во втором тайме мы создали больше голевых возможностей и играли лучше «Ман Сити». На нас ещё рано ставить крест!