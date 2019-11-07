ГлавнаяНовости

Тухель: «„Брюгге“ не проигрывал 25 матчей, но потом уступил нам дважды»

07 ноября 2019, 06:54
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)1 : 0Логотип футбольный клуб БрюггеБрюггеМатч завершен

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Томас Тухель прокомментировал победу над «Брюгге» (1:0) в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

В матчах Лиги чемпионов приходится терпеть. «Брюгге» не проигрывал на протяжении где-то 25 матчей, а затем уступил нам дважды. Вы не можете ожидать, что вам придётся легко с такой командой.

В первые 15 минут мы слишком часто теряли мяч. После нам удавалось контролировать их контратаки. Затем мы стали допускать ошибки. После пенальти [который не был реализован «Брюгге»] я почувствовал, что мы стали играть, опасаясь, что упустим победу, а сопернику терять нечего. Вот почему эта игра была такой трудной.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Зидан: «Матч с „Эйбаром“ может оказаться ещё труднее остальных»
Сегодня, 03:46 Комментарии0
Вальверде: «Я всегда чувствовал уважение и поддержку „Барселоны“»
Сегодня, 03:21 Комментарии0
МакТоминэй: «МЮ может завоевать 3 трофея в этом сезоне»
Сегодня, 02:53 Комментарии3
Коста о мяче, забитом «Локомотиву»: «Мой самый красивый гол»
Сегодня, 01:38 Комментарии1
Гвардиола готов в будущем возглавить клуб Серии А
Сегодня, 00:55 Комментарии6
Клопп: «К игре с „Ман Сити“ нужно быть готовым с первой секунды»
Вчера, 22:41 Комментарии4
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
galem72
galem72
   165 / 946
07 ноября в 11:09
А тухель не берёт в счёт, кому не проигрывал Брюгге? ))
milanetto10
milanetto10
   666 / 946
07 ноября в 09:51
ПроТухель сравнил куй с пальцем великое достижение обыграть бельгийцев с таким то составом.Попытка показать свою важность
ДСА
ДСА
   212 / 946
07 ноября в 08:26
Должны были легко побеждать
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100