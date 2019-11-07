Тухель: «„Брюгге“ не проигрывал 25 матчей, но потом уступил нам дважды»

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» прокомментировал победу над «Брюгге» (1:0) в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

В матчах Лиги чемпионов приходится терпеть. «Брюгге» не проигрывал на протяжении где-то 25 матчей, а затем уступил нам дважды. Вы не можете ожидать, что вам придётся легко с такой командой.

В первые 15 минут мы слишком часто теряли мяч. После нам удавалось контролировать их контратаки. Затем мы стали допускать ошибки. После пенальти [который не был реализован «Брюгге»] я почувствовал, что мы стали играть, опасаясь, что упустим победу, а сопернику терять нечего. Вот почему эта игра была такой трудной.