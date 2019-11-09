Жоржиньо: «Манчини работает над созданием сплоченной команды»

Полузащитник «Челси» и сборной Италии Жоржиньо в интервью Gazzetta dello Sport прокомментировал выход национальной команды на Евро-2020.
Важно было, чтобы команда сосредоточилась на современном и атакующем футболе. Манчини работает над созданием сплоченной команды. Мы хотим хорошо сыграть на Евро.
Нужно окончательно закрыть двери в прошлое, потому что разочарование от пропуска ЧМ-2018 было слишком сильным, и не только для миллионов болельщиков. Это было губительно и для игроков, так как целое поколение пропустило этот турнир.