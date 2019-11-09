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Капелло: «„Милан“ не может себе позволить мечтать»

вчера, 11:42

Итальянский тренер Фабио Капелло поделился мнением о нынешнем состоянии «Милана». 

«Милан» имел несчастье быть проданным кому-то, кто не имел ресурсов для управления клубом мирового уровня. Теперь есть Elliot, который отдает приоритет финансам, гасит предыдущие долги. Однако выбор некоторых игроков оставляет желать лучшего. 

Клуб должен двигаться от игры к игре. Этот «Милан» не может себе позволить мечтать. 

Ранее Капелло прокомментировал возможное возвращение нападающего «ЛА Гэлакси» Златана Ибрагимовича в «Милан». 

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Все комментарии
zubila
zubila
   668 / 939
вчера в 14:55
Прекрасно сказано Фабио
VIPded
VIPded
   115 / 939
вчера в 12:40
Форза, россонери!!!
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