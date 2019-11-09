Капелло: «„Милан“ не может себе позволить мечтать»

Итальянский тренер поделился мнением о нынешнем состоянии «Милана».

«Милан» имел несчастье быть проданным кому-то, кто не имел ресурсов для управления клубом мирового уровня. Теперь есть Elliot, который отдает приоритет финансам, гасит предыдущие долги. Однако выбор некоторых игроков оставляет желать лучшего.

Клуб должен двигаться от игры к игре. Этот «Милан» не может себе позволить мечтать.