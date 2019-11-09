Жоржиньо: «У меня был не самый теплый прием в „Челси“»

Итальянский полузащитник Жоржиньо в интервью Gazzetta dello Sport рассказал о своей адаптации в лондонском «Челси».

Выступать за «Чесли», а также участие в Лиге чемпионов, - это большое счастье. Я пообещал себе, что не проиграю этот вызов. Было нелегко, но теперь я вижу плоды работы.

У меня был не самый теплый прием, и это была борьба с самого начала. Нужно было время, чтобы адаптироваться в новой лиге. К сожалению, но в футболе мало кто намерен долго терпеть и ждать.