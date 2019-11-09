Жоржиньо: «У меня был не самый теплый прием в „Челси“»

Итальянский полузащитник Жоржиньо в интервью Gazzetta dello Sport рассказал о своей адаптации в лондонском «Челси».
Выступать за «Чесли», а также участие в Лиге чемпионов, - это большое счастье. Я пообещал себе, что не проиграю этот вызов. Было нелегко, но теперь я вижу плоды работы.
У меня был не самый теплый прием, и это была борьба с самого начала. Нужно было время, чтобы адаптироваться в новой лиге. К сожалению, но в футболе мало кто намерен долго терпеть и ждать.
Я отдаю себе должное за то, что я не сдался, не позволил себе погрузиться в разочарование. Вот почему я наслаждаюсь своим положением сейчас еще больше. Я хотел доказать, что заслуживаю играть в АПЛ.
Недавно ходили разговоры, что Жоржиньо может вернуться в Серию А.
Сейчас конечно теплее)
Сейчас конечно теплее)
И дальнейшая критика более чем заслуженна. Ты лишь в этом сезоне перестал раздражать, более - менее
И дальнейшая критика более чем заслуженна. Ты лишь в этом сезоне перестал раздражать, более - менее