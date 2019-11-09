ГлавнаяНовости

Жоржиньо: «У меня был не самый теплый прием в „Челси“»

вчера, 13:37

Итальянский полузащитник Жоржиньо в интервью Gazzetta dello Sport рассказал о своей адаптации в лондонском «Челси». 

Выступать за «Чесли», а также участие в Лиге чемпионов, - это большое счастье. Я пообещал себе, что не проиграю этот вызов. Было нелегко, но теперь я вижу плоды работы. 

У меня был не самый теплый прием, и это была борьба с самого начала. Нужно было время, чтобы адаптироваться в новой лиге. К сожалению, но в футболе мало кто намерен долго терпеть и ждать. 

Я отдаю себе должное за то, что я не сдался, не позволил себе погрузиться в разочарование. Вот почему я наслаждаюсь своим положением сейчас еще больше. Я хотел доказать, что заслуживаю играть в АПЛ.

Недавно ходили разговоры, что Жоржиньо может вернуться в Серию А.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Эмери: «„Лестер“ сыграл превосходно»
Вчера, 23:44 Комментарии0
Шмейхель: «Матч с „Арсеналом“ получился тяжелым»
Вчера, 23:28 Комментарии0
Роджерс: «Мы контролировали ход матча с „Арсеналом“»
Вчера, 23:01 Комментарии2
Капелло прокомментировал прогресс «Ювентуса» в последние годы
Вчера, 21:12 Комментарии3
Марсело Гальярдо опроверг информацию о переговорах с «Барселоной»
Вчера, 20:14 Комментарии2
Пиоли: «Сложно сказать, как остановить Роналду»
Вчера, 20:02 Комментарии6
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
311
311
   352 / 939
вчера в 18:05
Прием был с оглядкой на твоего папулю-курильщика!)
azkan
azkan
   151 / 939
вчера в 17:31
Прием вроде был теплым. Вот потом похолодел, да еще как))
Сейчас конечно теплее)
ROMA DROGBA
ROMA DROGBA
   430 / 939
вчера в 17:27
А что ты думал ты какая то звезда, что бы тебя обеспечить местом в старте по умолчанию?

И дальнейшая критика более чем заслуженна. Ты лишь в этом сезоне перестал раздражать, более - менее
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100